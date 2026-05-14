CGTN a publié un article examinant comment la Chine contribue au progrès de l'éducation des filles et des femmes à l'échelle mondiale. L'article souligne les efforts déployés par la Chine pour améliorer l'accès à l'éducation au pays et étendre la coopération à l'étranger, montrant comment elle soutient l'égalité des chances pour les femmes et les filles dans le monde entier.

PÉKIN, 14 mai 2026 /CNW/ - Depuis que la Chine et l'UNESCO ont conjointement créé le Prix pour l'éducation des filles et des femmes en 2015, 20 projets de 19 pays ont reçu cette distinction, offrant de meilleures possibilités d'éducation à plus de six millions de filles.

En tant que premier prix de l'UNESCO dédié à l'éducation des filles et des femmes, ce prix reflète l'engagement à long terme de la Chine à promouvoir l'éducation des femmes et des filles à l'échelle mondiale. Financé par le gouvernement chinois, le prix est décerné chaque année à deux lauréates et consiste en une cagnotte de 50 000 $ pour chaque lauréate pour leur permettre de poursuivre leur travail dans ce domaine.

L'engagement de la Chine a de nouveau été souligné mardi, lorsque Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a rencontré à Pékin Khaled El-Enany, directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Envoyée spéciale de l'UNESCO pour l'avancement de l'éducation des filles et des femmes, Mme Peng a déclaré qu'elle était disposée à continuer de remplir ses fonctions d'envoyée spéciale, à renforcer la coopération avec l'UNESCO et à promouvoir le progrès continu de l'éducation des filles et des femmes à l'échelle mondiale.

Bâtir le progrès à la maison

En 1989, sous la direction de la Fédération nationale des femmes de Chine, la Fondation chinoise pour l'enfance et l'adolescence a lancé le projet Spring Bud afin d'améliorer les possibilités d'éducation pour les filles issues de familles pauvres.

Depuis qu'elle est devenue l'envoyée spéciale du projet en 2014, Mme Peng a continué de promouvoir son développement. En 2019, elle a annoncé la Dream of the Future Action du projet Spring Bud, un programme amélioré visant à aider un plus grand nombre de filles à terminer leurs études et à poursuivre leurs rêves.

À la fin de 2023, le projet avait permis de recueillir 3,2 milliards de yuans (451 millions de dollars), de soutenir 4,22 millions de filles dans les 31 régions provinciales et dans 56 groupes ethniques, d'offrir une formation axée sur les compétences à 527 000 filles et d'offrir des services individuels de compagnie et de santé mentale à 190 000 filles.

Son impact a été reconnu mondialement en remportant le Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes en 2023.

Le projet Spring Bud fait également partie des progrès plus larges de la Chine en matière d'égalité d'accès à l'éducation.

Depuis 2018, le taux net d'inscription des enfants d'âge scolaire est demeuré près de 100 %, avec presque aucun écart entre les sexes entre les garçons et les filles. En 2024, les femmes représentaient 50,76 % des étudiants des études supérieures, tandis que les femmes des cycles supérieurs représentaient 50,01 %.

Ces chiffres montrent comment l'éducation est devenue une base solide pour le développement des femmes en Chine.

Partager les opportunités avec le monde

La Chine aide également plus de femmes et de filles dans le monde à accéder à l'éducation et à la formation.

Grâce à la coopération Sud-Sud, aux bourses et aux échanges techniques, la Chine a formé plus de 200 000 professionnelles de plus de 180 pays et régions. Depuis 2018, elle a lancé plus de 100 programmes de formation axés sur les femmes et les enfants dans les pays en développement.

Fajer Rabia Pasha, directrice exécutive de l'Alliance pakistanaise pour l'éducation des filles, dont l'organisation a remporté le Prix UNESCO en 2023, a déclaré que la Chine a aidé les femmes et les filles des pays en développement à accéder à l'éducation, à la formation et aux possibilités de leadership.

Elle a déclaré que la Chine a prouvé par ses actions que son développement profite non seulement aux Chinoises, mais aussi aux femmes du monde entier.

Lors de la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes qui s'est tenue à Pékin l'an dernier, la Chine a annoncé qu'elle donnerait dix millions de dollars supplémentaires à ONU Femmes au cours des cinq prochaines années et inviterait 50 000 femmes en Chine à participer à des programmes d'échange et de formation.

El-Enany a déclaré mardi que l'UNESCO est reconnaissante du précieux soutien de la Chine et qu'elle est prête à approfondir sa coopération avec la Chine pour promouvoir le développement de l'éducation des filles et des femmes dans le monde entier.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html

SOURCE CGTN

Contact : Jiang Simin, [email protected]