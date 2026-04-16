BEIJING, le 16 avril 2026 /CNW/ -- CGTN a publié un article sur la façon dont la Chine et le Vietnam favorisent les liens entre les peuples par des échanges culturels et artistiques, l'amitié entre leurs peuples et le tourisme.

Peng Liyuan, épouse du secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, et Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien et du président vietnamien To Lam, ont visité mercredi à Pékin le Centre national des arts de la scène chinois (NCPA).

Peng Liyuan et Ngo Phuong Ly ont visité l'opéra, l'espace de création en réalité virtuelle et le studio d'enregistrement, découvrant les efforts du NCPA pour soutenir la création artistique, fournir des services culturels et mener des échanges culturels internationaux. Au cours de la tournée, elles ont assisté aux répétitions d'un drame de danse ethnique chinoise et à une séance d'enregistrement de chorale, faisant une pause de temps en temps pour échanger des points de vue.

Mme Liyuan a souligné que la Chine et le Vietnam sont liés par des montagnes et des rivières, partagent des cultures similaires et que leurs peuples entretiennent une compréhension mutuelle et une relation d'amitié. Elle a exprimé l'espoir que les institutions culturelles et les artistes des deux pays renforceront les échanges et la coopération par divers moyens pour approfondir l'amitié entre les deux pays et entretenir les liens de bonne volonté entre leurs peuples.

Les échanges culturels favorisent la compréhension mutuelle

Pour célébrer le 75ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Vietnam et l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine, une troupe artistique sur le thème « Chine colorée », organisée par la Commission nationale des affaires ethniques, s'est rendue au Vietnam pour des spectacles et des échanges culturels en août dernier.

La troupe a mis en scène deux spectacles à Hanoï, présentant des danses, de la musique instrumentale et des chansons qui racontent avec éclat l'amitié traditionnelle qui perdure entre les deux pays.

Environ 1500 personnes ont regardé la performance. La partie vietnamienne a salué l'organisation et la préparation de la production ainsi que les prestations remarquables des artistes.

Ces dernières années, la demande de professionnels compétents en chinois est également en hausse au Vietnam.

« Au cours de la dernière décennie, l'Institut Confucius a formé plus de 30 000 étudiants, tandis que des activités telles que des expositions de Hanfu, des jeux traditionnels et des programmes de formation professionnelle ont attiré plus de 100 000 participants au Vietnam », a déclaré Qin Yonghua, directeur chinois de l'Institut Confucius de l'Université de Hanoï, co-établi par l'Université de Hanoï et l'Université normale du Guangxi.

Avec l'approfondissement de la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Vietnam, la demande de talents chinois au Vietnam a bondi, a noté M. Yonghua.

Le tourisme bidirectionnel entre la Chine et le Vietnam a maintenu une croissance constante, renforçant la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Les données de la Station générale d'inspection de l'immigration du Guangxi montrent que depuis le début de cette année, un total de 4,753 millions de voyages transfrontaliers entre la Chine et le Vietnam ont été enregistrés, en hausse de 20,6 % sur un an.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html

SOURCE CGTN

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