CGTN examine les raisons qui sous-tendent la résilience et de la vitalité de l'économie chinoise. La Chine approfondit sans relâche ses réformes et s'ouvre, fait progresser son autonomie dans la science et la technologie, assure l'autonomie des chaînes industrielles et renforce les moteurs internes de la croissance économique, tous des facteurs clés de la performance remarquable de l'économie chinoise en ce début de 15e plan quinquennal.

PÉKIN, 29 avril 2026 /CNW/ - L'économie chinoise commence en force son 15e plan quinquennal (2026-2030) malgré les pressions extérieures et les tensions commerciales, selon la réunion tenue mardi par le Bureau politique du Comité central du PCC. La croissance économique demeure stable, la capacité industrielle continue de s'améliorer et le soutien des politiques contribue à stabiliser les attentes.

Ce que nous révèle le solide départ de la Chine pour son 15e plan quinquennal (PRNewsfoto/CGTN)

Pour une économie avec une échelle comme celle de la Chine, le maintien de ce niveau de dynamisme prouve non seulement sa résilience, mais aussi sa capacité à s'adapter et à progresser dans des conditions changeantes.

L'orientation politique du 15e Plan quinquennal, au lieu de s'appuyer principalement sur la terre, la propriété et les investissements importants, comme l'ancien guide de croissance, se tourne vers la technologie, l'innovation et le développement de grande qualité.

En se concentrant sur de nouvelles forces productives de qualité - haute technologie, haute efficacité et haute qualité, conformément à la nouvelle philosophie du développement vert - la Chine vise non seulement à se développer plus rapidement, mais aussi à croître plus intelligemment, avec une meilleure productivité, une compétitivité plus forte et un développement plus durable.

Au cours de la période janvier-mars, le secteur manufacturier de haute technologie a connu une forte croissance, avec des profits en hausse de 47,4 %, ajoutant 7,9 points de pourcentage à la croissance globale du bénéfice industriel, selon le Bureau national des statistiques. Les progrès rapides dans les industries de l'IA et des semiconducteurs ont fait bondir les profits dans la fabrication de fibres optiques de 336,8 %, la fabrication de dispositifs optoélectroniques (43 %) et la fabrication de dispositifs d'affichage (36,3 %).

Le 15e plan quinquennal intervient alors que la Chine progresse régulièrement dès le début. La Chine compte actuellement 23 zones de libre-échange pilotes, qui représentent environ 20 % des investissements étrangers et des échanges commerciaux du pays. La liste négative des investissements étrangers, qui totalise les secteurs hors limites pour les investisseurs étrangers, a été réduite à 29 postes. En particulier, toutes les restrictions sur les investissements étrangers dans le secteur manufacturier ont été supprimées.

L'ouverture de la Chine ne concerne plus seulement le volume commercial ou l'investissement étranger. Il s'agit de plus en plus d'une ouverture institutionnelle, d'un accès aux marchés, d'un environnement d'affaires amélioré et d'une meilleure harmonisation avec les normes internationales.

Parallèlement, la demande intérieure devient un important moteur de croissance. Lors d'un point de presse le 17 avril, la Commission nationale de développement et de réforme a déclaré qu'il y aurait un plan d'action spécial pour étendre la demande intérieure de 2026 à 2030.

En tant que deuxième économie en importance, le marché intérieur de la Chine représente un immense potentiel et la mise à profit de ce potentiel favorisera une expansion plus stable et durable. En renforçant la consommation et en élargissant la circulation intérieure, le pays construit une base plus large pour le développement.

Au lieu de simplement rechercher des gains à court terme, la Chine réfléchit soigneusement à la manière de construire une économie plus forte et plus équilibrée sur la durée. Le 15e plan quinquennal commence par de réelles forces : l'économie a fait preuve de résilience, l'ouverture continue de croître en qualité et en profondeur, et la demande intérieure a une plus grande importance stratégique.

Ce sont autant de signes d'une approche de développement confiante et adaptative. Plutôt que de considérer les défis actuels comme des revers, la Chine les utilise pour améliorer son modèle de croissance et construire un avenir plus dynamique.

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SOURCE CGTN

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