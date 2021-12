Le forum, qui s'est tenu à Beijing, a attiré plus de 500 personnalités politiques et universitaires provenant de plus de 120 pays et régions, et 20 organisations internationales.

M. Haixiong a expliqué que la démocratie populaire dans son ensemble en Chine favorise un sentiment de bonheur et d'épanouissement. Il a aidé 1,4 milliard de personnes à se sortir de la pauvreté absolue et à maîtriser la pandémie de COVID-19.

« Il revient à la population d'un pays de juger de son caractère démocratique, et la véritable démocratie doit être utilisée pour améliorer le bien-être de la population », a expliqué M. Haixiong.

Entre-temps, il a reproché aux États-Unis d'imposer son modèle de démocratie à d'autres pays, sans tenir compte de leurs différences culturelles et historiques.

Selon lui, cela a entraîné des perturbations économiques et des catastrophes pour les populations humaines locales.

« L'émeute du Capitole aux États-Unis au début de janvier, le retrait précipité des troupes américaines de l'Afghanistan et le nombre record de morts dans le pays pendant la pandémie de COVID-19 ont révélé que la démocratie américaine est gravement malade », a affirmé M. Haixiong.

Soulignant que la couverture de CGTN sur l'Afghanistan a exposé au monde entier la situation réelle dans le pays, il a promis que CMG continuera d'assumer sa responsabilité en tant que grande organisation médiatique internationale pour faire connaître la vérité et partager les histoires démocratiques en Chine.

« Nous croyons au pouvoir de la justice, et nous nous engageons à mieux faire connaître la démocratie de façon juste et objective », a déclaré M. Haixiong.

Il s'est engagé à travailler activement à la création d'un environnement sain aux yeux de l'opinion publique mondiale et à l'amélioration des échanges entre les différentes civilisations afin de bâtir une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Xie Fuzhan, président de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré que la démocratie est un phénomène concret en constante évolution. Enracinée dans l'histoire et la culture, elle prend différentes formes et évolue à travers les chemins empruntés par les différents peuples en fonction de leur exploration et de leur innovation.

Yukio Hatoyama, ancien premier ministre du Japon, a déclaré qu'au lieu de trop insister sur leurs valeurs, les États-Unis devraient mettre l'accent sur les valeurs communes de la communauté internationale et éviter de créer des situations gagnant-perdant dans les relations internationales.

Kenneth M. Quinn, ancien ambassadeur des États-Unis au Cambodge, espère que la Chine et les États-Unis pourront travailler ensemble pour promouvoir la démocratie par la collaboration et la diplomatie multilatérale conformément au cadre des Nations Unies.

