La grande majorité des répondants, soit 90 % des hispanophones, 88 % des francophones, 83 % des russophones, 70 % des anglophones et 68 % des arabophones, était d'accord avec l'idée selon laquelle l'origine de la COVID-19 a été politisée.

En moyenne, 83 % des répondants anglophones, hispanophones, francophones, arabes et russes étaient d'accord avec l'idée que l'origine du COVID-19 a été politisée.

Jusqu'à 95 % des répondants au sondage croient que « la question de l'origine de la COVID-19 a été politisée », ce qui témoigne d'un large consensus.

En analysant les résultats du sondage, le groupe de réflexion CGTN a constaté que certains mots clés apparaissaient fréquemment dans les commentaires, dont : « pressions politiques », « sanctions américaines », « contrôle des médias », « compensation économique » et « freiner le développement de la Chine ».

La deuxième des trois questions du sondage en ligne du groupe de réflexion CGTN est : « Appuyez-vous les enquêtes sur les origines de la COVID-19 dans plusieurs pays? »

Les résultats du sondage montrent que 83 % des répondants anglophones, espagnols, français, arabes et russophones sur Twitter soutiennent les enquêtes de traçabilité de l'origine dans plusieurs pays. Le taux de favorabilité sur Facebook était de 79 %, tandis que le taux sur Chinese Weibo atteignait les 93 %.

À la question « Quelle est la tâche la plus urgente pour combattre la COVID-19 à l'échelle mondiale? » du groupe de réflexion CGTN, un grand nombre de personnes interrogées dans le monde a choisi la réponse proposant d'augmenter l'approvisionnement en vaccins, d'intensifier le traitement médical et d'imposer un confinement dans la zone d'éclosion. Il y avait cinq options de réponses à cette question, soit l'augmentation de l'approvisionnement en vaccins, l'intensification du traitement médical, l'identification immédiate de l'origine du virus, l'imposition d'un confinement dans la zone d'éclosion et la levée de l'interdiction de voyager. L'option de retrouver immédiatement l'origine du virus a été laissée de côté en grande majorité. Sur Twitter, seulement 17 % des répondants ont sélectionné le retraçage immédiat de l'origine du virus, tandis que sur Facebook, seulement 2 % des répondants hispanophones ont choisi cette option.

