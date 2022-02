« Avec l'engagement de plus de 300 millions de Chinois dans les sports d'hiver, ceux-ci changeront fondamentalement après les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing », a-t-il dit.

« C'est un chiffre incroyable », a-t-il ajouté.

Selon les statistiques du Bureau national des statistiques de la Chine, plus de 346 millions de Chinois ont participé à des activités sportives d'hiver depuis que Beijing a été désignée comme ville hôte pour les Jeux en 2015. Cela démontre que la Chine a respecté son engagement.

« Des Jeux olympiques au-delà des conflits politiques »

M. Bach a déclaré que la réussite des Jeux olympiques prouve que ceux-ci dépassent les conflits politiques, même si ces Jeux ont eu lieu dans un contexte de « grandes tensions politiques ».

Il a expliqué au CMG que ce qui l'avait le plus impressionné à Beijing 2022, c'était les moments où les athlètes ukrainiens et russes se serraient dans leurs bras, où les athlètes chinois offraient des épinglettes à l'effigie des Jeux à leurs homologues américains pour montrer leur hospitalité, et où les athlètes applaudissaient les bénévoles chinois des Jeux.

« Ils ont démontré l'esprit olympique. Ce sont des ambassadeurs de l'amitié, de la compréhension et de la paix. »

La couverture du CMG « a connu un succès sans précédent »

Le président du CIO a également salué la couverture des Jeux par le CMG sur toutes ses plateformes, la qualifiant de « succès sans précédent ».

Selon les données disponibles en date du 17 février, soit trois jours avant la clôture des Jeux, la couverture des Jeux olympiques d'hiver à Beijing par le CMG a atteint un total de plus de 48,4 milliards de visionnements, ce qui représente un chiffre supérieur au total des Jeux de Tokyo en 2020 (organisé en 2021 en raison de la pandémie), qui s'élevait à 47,9 milliards.

M. Bach a également déclaré que le CIO était également très satisfait du rôle joué par le CMG dans la promotion d'une meilleure compréhension des Jeux olympiques parmi le peuple chinois.

« Le CMG a vraiment réussi à rendre le peuple chinois plus enthousiaste à l'égard des Jeux », a-t-il dit.

Samedi, le CIO a décerné la coupe olympique au peuple chinois en reconnaissance de son appui aux Jeux olympiques d'hiver de 2022, à Beijing.

