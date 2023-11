BEIJING, 19 novembre 2023 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden ont eu un échange franc et approfondi mercredi au domaine Filoli, à San Francisco. Ce sommet tant attendu a eu lieu un an après la réunion des deux présidents à Bali, en Indonésie.

Au cours de la réunion, le président Xi a appelé les deux pays à bâtir ensemble cinq piliers pour les relations bilatérales et à adopter à San Francisco une nouvelle vision pour l'avenir. Il a souligné que la Chine est toujours déterminée à entretenir des relations stables, saines et durables avec les États-Unis. En même temps, la Chine a des intérêts qui doivent être protégés, des principes qui doivent être respectés et des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies.

La Chine espère que les deux pays pourront être des partenaires qui se respectent et coexistent en paix. L'économiste américain Jeffrey Sachs a déclaré que l'idée du respect mutuel, de la coopération, du dialogue et de la résolution conjointe des problèmes est « vraiment sage et d'une importance capitale », selon les rapports Xinhua.

Il est vrai que les deux pays sont encore confrontés à des différends stratégiques. Lors du sommet, le président Xi a souligné que deux pays doivent gérer conjointement les désaccords de manière efficace au lieu de les laisser devenir un gouffre qui ne cesse de les diviser.

En fait, avant, pendant et après le sommet entre Xi Jinping et Joe Biden, les deux parties sont parvenues à une série de consensus importants sur des questions fonctionnelles comme les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la coopération en matière de lutte contre les stupéfiants et les échanges entre les peuples.

L'engagement et la coopération entre la Chine et les États-Unis sur ces questions sont essentiels pour promouvoir le dialogue et la compréhension entre les deux parties et réduire les risques de conflits et de confrontations causés par de mauvais calculs.

La coopération entre la Chine et les États-Unis est également une manifestation de responsabilité envers la communauté internationale. Au cours du sommet, le président Xi a appelé la Chine et les États-Unis à assumer conjointement des responsabilités en tant que pays d'envergure, soulignant que les problèmes auxquels fait face la société humaine ne peuvent être résolus sans la coopération entre grands pays.

Joseph Nye, professeur émérite et ancien doyen de la Kennedy School of Government de l'Université Harvard, a souligné que le découplage est impossible entre la Chine et les États-Unis, car aucun pays ne peut s'attaquer aux changements climatiques, à la menace de pandémies ou à d'autres problèmes transnationaux seul.

La Chine, qui est le plus grand pays en développement, et les États-Unis, qui est le plus grand pays développé, jouent un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique mondiale. Parallèlement, les deux pays jouent également un rôle crucial pour relever les défis mondiaux en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et participants importants au mécanisme actuel de gouvernance mondiale.

De Bali à San Francisco, le navire géant des relations sino-américaines a traversé son lot de turbulences. Mais San Francisco n'est pas une destination. La ville, qui a été le témoin d'un siècle d'échanges entre les peuples chinois et américain, marque un nouveau départ pour les relations entre la Chine et les États-Unis.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-16/San-Francisco-a-new-starter-for-China-U-S-relations-1oMtcW3ua1q/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2280047/image_5009787_30551178.jpg

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jang Simin,+86-188-2655-3286, [email protected]