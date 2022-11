BEIJING, 18 novembre 2022 /CNW/ - L'inflation, les tensions géopolitiques accrues et la pandémie unique en son genre ont toutes contribué à la baisse des prévisions pour la région Asie-Pacifique. Le Fonds monétaire international (FMI) a réduit ses prévisions de croissance pour la région à 4 % cette année et à 4,3 % l'an prochain, soit respectivement 0,9 et 0,8 point de pourcentage par rapport à ses prévisions d'avril.

Pourtant, les observateurs affirment que la région demeure un endroit relativement prometteur dans une économie mondiale de plus en plus chancelante. Lors du Sommet des chefs de la direction de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le président chinois Xi Jinping a exprimé sa confiance dans la vitalité économique de la région, la qualifiant de « ceinture de croissance la plus dynamique ».

Face aux difficultés et aux obstacles actuels, M. Xi a proposé trois voies de développement, y compris le « développement pacifique », l'« ouverture et l'inclusion » et la « solidarité » dans un discours prononcé au sommet.

« Plus que toute autre chose, nous, les Chinois, espérons voir la paix et la stabilité, a déclaré M. Xi au sommet.

L'Asie-Pacifique n'est pas la chasse gardée de quiconque ni ne doit servir d'arène pour le jeu des puissances, a-t-il souligné. Toute tentative visant une nouvelle guerre froide sera rejetée par les peuples et par l'époque », a-t-il dit, tout en appelant à une coopération régionale inclusive et gagnant avec une vision à long terme.

Le président Xi appelle au renforcement de l'économie régionale

Abritant 2,9 milliards de personnes, soit près de 40 % de la population mondiale, les 21 économies de l'APEC représentent environ la moitié du commerce mondial et plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Face aux nouveaux développements, les membres de l'APEC doivent tirer parti des expériences et des leçons du passé, relever les défis de l'époque et faire progresser résolument l'intégration économique régionale de l'Asie-Pacifique, a affirmé M. Xi lors du sommet.

Il a souligné l'importance des chaînes industrielles et d'approvisionnement « stables et sans entraves », rejetant les tentatives visant à perturber ou « même à démanteler » les chaînes formées dans la région au fil de nombreuses années. Cela ne pourra que conduire la coopération économique régionale dans l'impasse, a-t-il noté.

Le président chinois a réitéré l'idée de l'« ouverture », disant que « fermer la porte » ne fait que laisser quelqu'un de côté. Il a également insisté sur une connectivité de qualité supérieure. « La Chine renforcera activement la complémentarité entre la Belt and Road Initiative et les stratégies de développement des autres parties pour construire conjointement un réseau de connectivité de haute qualité en Asie-Pacifique », a-t-il déclaré.

Le président Xi souligne l'engagement de la Chine en faveur du développement de l'Asie-Pacifique

En tant que membre de l'Asie-Pacifique, la Chine cherche à partager ses gains en matière de développement avec d'autres pays de la région. M. Xi a dit que le pays est déterminé à promouvoir la construction d'une communauté de l'Asie-Pacifique avec un avenir commun et s'est engagé à assumer davantage de responsabilités pour renforcer la stabilité et la prospérité régionales.

Le président chinois a promis une nouvelle voie pour maintenir l'harmonie entre l'humanité et la nature en poursuivant la modernisation de la Chine. « La Chine compte parmi les pays qui ont réduit le plus rapidement leur intensité énergétique dans le monde », a mentionné M. Xi au sommet.

Il a également souligné l'espoir d'un monde pacifique. « Nous resterons fermement du bon côté de l'histoire. Nous maintiendrons notre engagement en faveur de la paix, du développement, de la coopération et des avantages mutuels. Nous nous efforcerons de préserver la paix et le développement dans le monde alors que nous poursuivons notre propre développement, et nous contribuerons davantage à la paix et au développement dans le monde grâce à notre propre développement », a-t-il indiqué.

