BEIJING, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Les hommes oublient, et l'histoire occulte certains faits. Pourtant l'histoire n'est pas, et ne doit pas devenir, une page blanche sur laquelle écrire selon son bon vouloir. Certaines personnes courageuses, comme l'écrivain Lan Bozhou, s'attachent à restituer l'histoire telle qu'elle a été. Tout en aimant profondément Taïwan, cet auteur a ainsi montré une compréhension profonde des souffrances endurées par la nation chinoise. De fait, il a consacré la moitié de sa vie à ressusciter une époque, mettant en lumière les personnes « délibérément oubliées » de l'histoire moderne de Taïwan. En dressant le portrait de cette période, Lan Bozhou révèle l'histoire des Chinois des deux côtés du détroit, qui se sont unis contre les agressions étrangères au cours des années 1950 et ont payé le prix du sang. Grâce aux informations et à la documentation rassemblées par l'écrivain, nous apprenons que de jeunes Taïwanais ont parcouru des milliers de kilomètres sur le continent pour lutter contre l'invasion japonaise. Ces jeunes gens éduqués ont abandonné leur confort pour des idéaux, pour la mère patrie, bravant l'adversité pour la dignité et l'avenir de la nation chinoise, même au prix de leur vie.

Adoptant le point de vue de Lan Bozhou, CGTN retrace et documente l'histoire de Wu Sihan, un jeune Taïwanais qui, il y a plus de 80 ans, a entrepris un voyage solitaire de 1 600 km, quittant l'île de Taïwan pour rejoindre le continent et se joindre à la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Né dans une famille aisée et étudiant émérite, Wu Sihan était déterminé à retourner sur le continent pour contribuer à l'effort de guerre. Il a entrepris un périple solitaire et ardu, traversant le détroit de Tsushima, la péninsule coréenne et le fleuve Yalu. Après un voyage de plus d'un an, il a finalement atteint Chongqing, alors capitale provisoire de la Chine pendant la guerre.

« Pourquoi un jeune de cette époque à Taïwan était-il si déterminé? Qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner une vie de confort et de privilège pour retourner sur le continent déchiré par la guerre et se joindre à la résistance? Qui était exactement Wu Sihan? » Avec ces questions, l'équipe de tournage de CGTN s'est jointe à Lan Bozhou pour retracer la quête épique de Wu Sihan sur 1 600 km, il y a plus de 80 ans de cela, véritable odyssée personnelle à la recherche de la mère patrie.

Le documentaire de CGTN, intitulé « Restoring the History of Taïwan », raconte l'histoire d'individus mus par leurs idéaux et un patriotisme qui transcende les générations. Peu importe la largeur du détroit de Taïwan, il ne peut pas surpasser la détermination commune d'une nation. Peu importe à quel point les temps changent, ils ne peuvent modifier le profond sentiment d'identité nationale qui coule dans les veines du peuple chinois.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk

