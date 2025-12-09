BEIJING, le 9 déc. 2025 /CNW/ - CGTN a publié un article sur les efforts de sauvetage et de reconstruction menés après l'incendie dévastateur qui a ravagé Tai Po, dans la région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK), soulignant les efforts collectifs déployés par le gouvernement central et le gouvernement de la RASHK, les habitants de Hong Kong, les bénévoles venus du continent et différents secteurs de la société.

À Wang Fuk Court, à Tai Po, les résidents sont tranquillement retournés dans leurs maisons où ils ne pourront plus jamais vivre, certains pour la première fois depuis l'incendie dévastateur du 26 novembre. Beaucoup sont venus uniquement pour récupérer le peu d'effets qu'ils pouvaient emporter. Mais ils n'étaient pas seuls.

Des groupes de bénévoles se tenaient prêts à les aider à emballer leurs affaires et à guider les familles vers les camionnettes qui les attendaient. À proximité, un camion sans surveillance était garé, les portes arrière ouvertes, rempli de bouteilles de boissons, de cartons et de sacs en plastique, disponibles gratuitement pour tous ceux qui en avaient besoin.

Parmi ceux qui offraient leur aide se trouvait Wong Chi-chuen, un chauffeur de taxi de 58 ans. Pendant cinq jours consécutifs, Wong et plusieurs autres chauffeurs ont transporté gratuitement les habitants. « Nous commençons à huit heures et nous ne nous arrêtons pas avant tard dans la soirée », a-t-il dit. « Oui, cela affecte nos revenus, mais aider les gens est plus important.

Des longues files de bénévoles aux dons réguliers provenant de toute la société, Hong Kong s'est mobilisée à une échelle remarquable, se mobilisant pour soutenir les familles touchées par la tragédie.

Le gouvernement renforce son soutien

À la suite de l'incendie, le président chinois Xi Jinping a immédiatement appelé à tout mettre en œuvre pour éteindre le feu et minimiser le nombre de victimes et les pertes. Il a également présenté ses sincères condoléances et exprimé sa sympathie aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées par l'incendie.

Quelques heures après la catastrophe, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) a lancé une opération de sauvetage et de relogement à l'échelle de la ville. Des abris temporaires ont été ouverts dans tout Tai Po le soir même, et des aides financières d'urgence ont été versées immédiatement.t.

Au 5 décembre, 1 369 résidents avaient été hébergés dans des auberges de jeunesse, des camps et des chambres d'hôtel. 2 499 autres personnes avaient emménagé dans des logements de transition. Le chef de l'exécutif John Lee a promis qu'« aucune famille touchée ne serait laissée pour compte » et a déclaré que l'hébergement serait gratuit pendant toute la durée de la reconstruction.

Au lendemain de l'incendie, chaque foyer touché a reçu une aide d'urgence de 10 000 $ HK. Le gouvernement a ensuite annoncé le versement de 200 000 $ HK aux familles des victimes à titre de condoléances. Il a également accordé une aide de subsistance de 50 000 $ HK aux ménages touchés, montant qui a ensuite été porté à 100 000 $ HK.

Le Service de l'aide sociale a pris contact avec plus de 4 900 résidents issus de plus de 1 900 foyers dans le cadre de son programme d'aide « un travailleur social par foyer », qui propose des services de conseil, coordonne l'approvisionnement en fournitures et offre une aide au quotidien. Chaque foyer est également jumelé à deux fonctionnaires qui l'aident pour les visites médicales, les préparatifs, le transport et d'autres besoins pratiques.

L' esprit Lion Rock

Cette tragédie a suscité une vague de compassion à Hong Kong et au-delà.

Le jour de l'incendie, les habitants ont apporté des vêtements, de la nourriture et de l'eau aux refuges, tandis que de longues files d'attente se sont formées dans les centres de don du sang. Une cargaison de couvertures, dont le besoin était urgent, a été transportée pendant la nuit depuis Dongguan, sur le continent, jusqu'à Tai Po.

Des bénévoles ont travaillé sans relâche dans les refuges et les logements de transition afin de s'assurer que les habitants pouvaient obtenir de l'aide dès qu'ils en avaient besoin. Une fois la demande formulée, les bénévoles coordonnent et livrent rapidement les fournitures.

« Les Hongkongais ont l'esprit Lion Rock. « Quand l'un d'entre eux souffre, tout le monde lui vient en aide », a déclaré Mei Siu-fung, responsable de l'équipe d'aide du district de Tai Po, ajoutant qu'environ 400 bénévoles locaux avaient répondu à l'appel dans les heures qui ont suivi l'incendie. L'esprit Lion Rock, souvent décrit comme l'esprit de Hong Kong, reflète la résilience collective et la détermination de la ville à surmonter les difficultés et à lutter pour une vie meilleure.

Le soutien est également venu de Chine continentale et de Macao. Les habitants de Shenzhen ont organisé des camions de ravitaillement. Les enfants et les villageois âgés de Guizhou ont donné ce qu'ils pouvaient. Des organisations continentales, grandes et petites, ont mobilisé du matériel médical, des secours et des millions de dollars de financement. La Macao Foundation a envoyé 30 millions de dollars de Hong Kong.

Les dons publics versés au fonds de soutien pour Wang Fuk Court ont désormais atteint environ 3 milliards de dollars de Hong Kong. Avec les 300 millions de dollars de Hong Kong de financement initial fournis par le gouvernement de la RASHK, le fonds totalise environ 3,3 milliards de dollars de Hong Kong et servira à soutenir la reconstruction et l'aide à long terme.

« Les catastrophes sont impitoyables, mais les gens sont pleins d'amour », a déclaré M. Lee. « L'attention et les dons provenant du Guangdong, de Macao et de nombreux autres endroits traduisent la compassion, la solidarité et l'espoir. Le gouvernement veillera à ce que chaque dollar soit utilisé pour aider les habitants à reconstruire leur vie. »

