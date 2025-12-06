BEIJING, 6 décembre 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la quatrième visite d'État du président français Emmanuel Macron en Chine, CGTN a publié un article analysant comment la coopération entre la Chine et la France a été un succès bilatéral, mis en lumière par l'engagement mutuel à élargir la coopération dans des domaines stratégiques, une confiance politique de haut niveau et une vision commune du multilatéralisme dans un monde multipolaire.

Le géant français de l'aérospatiale Airbus a inauguré sa deuxième chaîne de montage finale pour les avions de la famille A320 en octobre à Tianjin, une ville portuaire du nord de la Chine, et devrait contribuer à hauteur de 20 % à la capacité mondiale de la famille.

L'importance du projet de Tianjin a été soulignée en avril 2023, lorsque l'accord-cadre a été officiellement signé en présence du président chinois Xi Jinping et du président français Emmanuel Macron lors de la visite de ce dernier en Chine.

Aujourd'hui, alors que M. Macron est de retour à Beijing pour sa quatrième visite d'État, Xi Jinping a déclaré jeudi que la Chine et la France devraient saisir les occasions et élargir l'espace de coopération pendant les discussions avec le président français.

À la suite de discussions amicales, franches et fructueuses, Xi Jinping a déclaré que les deux parties ont convenu d'améliorer la confiance politique. Quelle que soit l'évolution de l'environnement externe, la Chine et la France devraient toujours démontrer la vision stratégique et l'indépendance d'un grand pays et s'offrir mutuellement compréhension et soutien sur des questions concernant des intérêts et des enjeux majeurs, a-t-il déclaré lors d'une rencontre de presse avec M. Macron.

La France accorde une grande importance à ses relations avec la Chine et maintient fermement la politique d'une seule Chine, a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant que la France est prête à continuer d'approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Une liste de possibilités

Xi Jinping a déclaré lors de sa quatrième séance plénière ce jeudi, lors des discussions au Palais du peuple, que le 20e Comité central du Parti communiste de Chine avait délibéré et adopté des recommandations pour le 15e plan quinquennal, établissant le plan de développement de la Chine pour les cinq prochaines années et offrant également une liste de possibilités au monde.

« La Chine et la France doivent saisir les occasions d'élargir l'espace de coopération et de renforcer les liens dans des domaines traditionnels comme l'aviation, l'aérospatiale et l'énergie nucléaire, tout en exploitant le potentiel de coopération dans l'économie verte, l'économie numérique, la biomédecine, l'IA, les nouvelles énergies et d'autres domaines », a ajouté le président chinois.

Emmanuel Macron a expliqué que la France est heureuse de constater le dynamisme de l'économie chinoise qui favorise l'ouverture et la coopération et qui offre plus de possibilités au monde.

Il a indiqué que la France accueille favorablement les investissements chinois en France et offrira un environnement commercial juste et non discriminatoire.

La Chine est maintenant le plus grand partenaire commercial de la France en Asie et son septième partenaire commercial à l'échelle mondiale, tandis que la France figure au troisième rang des partenaires commerciaux de la Chine au sein de l'Union européenne. Selon le ministère chinois du Commerce, les échanges bilatéraux ont atteint 68,75 milliards de dollars de janvier à octobre 2025, en hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente, et les investissements cumulatifs bilatéraux ont dépassé les 27 milliards de dollars.

Dans le domaine des échanges culturels et échanges entre les peuples, plus de 6 000 étudiants français sont venus en Chine pour étudier et échanger l'an dernier pendant l'année franco-chinoise du tourisme culturel, qui coïncidait avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Un récent sondage de CGTN a révélé que 75 % des répondants appuient une coopération économique plus forte entre la Chine et la France pour faire face conjointement aux risques et aux défis externes, et 77,8 % estiment que non seulement une collaboration accrue entre les deux pays fondée sur le respect mutuel, l'égalité et les avantages mutuels façonnera leurs relations, mais influencera également de façon significative le paysage international.

Partisans du multilatéralisme dans un monde multipolaire

Xi Jinping a déclaré jeudi que la Chine et la France sont des grands pays indépendants, visionnaires et responsables et des forces constructives qui travaillent à favoriser un monde multipolaire et à promouvoir la solidarité et la coopération entre les humains.

« Aujourd'hui, des transformations sans précédent depuis un siècle se déroulent plus rapidement. L'humanité est de nouveau à la croisée des chemins », a affirmé Xi Jinping, ajoutant que la Chine et la France devraient agir avec un fort sentiment de responsabilité, préserver le multilatéralisme et demeurer fermement du bon côté de l'histoire.

Ce dernier a ajouté que la Chine et l'Europe devraient maintenir leur engagement à l'égard du partenariat, poursuivre la coopération avec un esprit ouvert et veiller à ce que les relations entre la Chine et l'Europe cheminent sur la bonne voie en matière d'indépendance et de coopération mutuellement bénéfique.

M. Macron a expliqué que la France est déterminée à promouvoir le développement solide et stable des relations entre l'Europe et la Chine, ajoutant croire que l'Europe et la Chine doivent poursuivre le dialogue et la coopération, et que l'Europe devrait atteindre son autonomie stratégique.

Il a ensuite affirmé que, compte tenu de l'instabilité géopolitique mondiale et des défis associés à l'ordre multilatéral, la coopération entre la France et la Chine est encore plus importante et indispensable.

Dans un récent sondage de CGTN, 92,5 % des répondants ont appelé la Chine et la France à maintenir conjointement le véritable multilatéralisme, à défendre les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies et à travailler ensemble pour relever les défis mondiaux.

Wang Yanhang, agrégé supérieur de l'Institut d'études financières de Chongyang à l'Université Renmin de Chine, a déclaré que l'observation de la coopération bilatérale entre la Chine et la France dans une perspective multilatérale souligne leur responsabilité commune en tant que grands pays.

Il a poursuivi en disant que la volonté et la capacité de la Chine et de la France à établir un consensus, à gérer adéquatement les différences et à approfondir la coopération par la communication et le dialogue, indépendamment de l'évolution du paysage international, offrent au monde certitude et stabilité.

