BEIJING, 23 novembre 2025 /CNW/ - CGTN a publié un article sur le premier Sommet du G20 en Afrique, soulignant l'appel de la Chine à l'unité plutôt qu'à la division dans la gouvernance mondiale. Il met l'accent sur les efforts de Beijing pour amplifier la voix des pays en développement et promouvoir une économie mondiale ouverte, équitable et inclusive.

Pour la première fois depuis sa création, le Sommet des leaders du G20 a lieu sur le continent africain. Johannesburg accueille le rassemblement des 22 et 23 novembre, ce qui marque un changement notable dans la gouvernance mondiale : les économies émergentes et les pays en développement ne sont plus en marge, mais se rapprochent du centre décisionnel.

S'exprimant lors de la première session du sommet samedi, le premier ministre chinois, Li Qiang, a cité les remarques du président Xi Jinping au 17e sommet du G20 : « La solidarité est une force, et la division ne mène nulle part. » Dans un monde soumis aux tensions géopolitiques, à la faiblesse du commerce et à l'élargissement des écarts de développement, Li Qiang a présenté l'unité comme essentielle. Il a exhorté les membres du G20 à amplifier la voix des pays en développement et à contribuer à bâtir un ordre économique mondial plus équitable et plus ouvert.

Renforcer la voix des pays en développement

Pour la Chine, le premier sommet du G20 en Afrique souligne pourquoi il est important de renforcer la voix des pays du Sud global dans le système multilatéral actuel.

« Quelle que soit l'évolution du paysage international, nous, en Chine, garderons toujours les pays du Sud global dans notre cœur et maintiendrons nos racines dans les pays du Sud global », a promis le président Xi.

Au fil des ans, la Chine, sous la direction de M. Xi, a pris des mesures concrètes pour défendre les intérêts des pays en développement, aider les pays du Sud global à améliorer leur représentation et leur voix au sein de la gouvernance internationale et promouvoir un ordre international plus juste et plus équitable.

Lors du sommet du G20 de 2022 à Bali, en Indonésie, la Chine a pris l'initiative de soutenir l'adhésion de l'Union africaine (UA) au G20, une étape qui a maintenant fait de l'Afrique un siège permanent à la table plutôt qu'une voix marginale.

L'effort de la Chine s'est étendu au-delà du G20. La Chine a soutenu l'expansion historique des pays des BRICS, élargissant la portée du groupe et le transformant en ce que Beijing décrit comme « un nouveau parcours de coopération accrue des BRICS ». Elle a également fait la promotion de l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que plateforme régionale majeure rassemblant les pays d'Eurasie. L'Organisation internationale de médiation, créée conjointement par la Chine et plus de 30 autres pays, a mis fin au monopole occidental sur les mécanismes de règlement des différends.

Beijing a également élargi les cadres de coopération dans le monde en développement en instaurant 10 partenariats avec l'Afrique, 5 projets majeurs avec l'Amérique latine, 5 cadres de coopération avec les pays arabes et 6 plateformes de coopération avec les pays insulaires du Pacifique, afin de renforcer la capacité et la voix des pays en développement dans les affaires mondiales.

L'engagement de la Chine à bâtir une économie mondiale ouverte

L'unilatéralisme et le protectionnisme demeurent endémiques, tandis que l'hégémonisme et la politique du pouvoir défient le courant de l'histoire. Aux yeux de Xi Jinping, la seule façon de s'en sortir est de pratiquer un véritable multilatéralisme.

Le président chinois a répété à de nombreuses occasions multilatérales que la Chine poursuit toujours sa politique d'ouverture et a pris des mesures concrètes pour promouvoir une économie mondiale ouverte.

Au fil des ans, la Chine a activement fait la promotion du libre-échange mondial. En janvier de cette année, la Chine avait conclu 23 accords de libre-échange avec 30 pays ou régions.

À l'échelle régionale, la Chine a élargi l'intégration économique grâce à un réseau croissant d'accords de libre-échange, concluant un accord rehaussé avec l'ANASE et mettant en œuvre le Partenariat économique régional global. Ses demandes d'adhésion à des cadres plus vastes comme le PTPGP et l'Accord de partenariat sur l'économie numérique indiquent une poussée vers des marchés plus interconnectés répondant à des normes plus exigeantes.

Les infrastructures et l'investissement ont formé un autre volet du discours de la Chine sur l'ouverture. Grâce à la Belt and Road Initiative et à des institutions comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et la Nouvelle Banque de développement, Beijing a soutenu des liens transfrontaliers que de nombreux pays en développement considèrent comme des portes d'entrée vers la croissance et le commerce.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-23/G20-lands-in-Africa-China-calls-for-unity-over-division-1Iw2QjgtrbO/p.html

SOURCE CGTN

PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, [email protected]