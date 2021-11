CGTN : Rencontre Xi-Biden : Discussions approfondies sur la question de Taïwan, le commerce et les changements climatiques

BEIJING, 16 novembre 2021 CNW/ - La Chine et les États-Unis ont convenu de maintenir un contact étroit par divers moyens et de ramener les relations bilatérales sur la voie d'un développement solide et stable, lors d'une réunion virtuelle entre les deux chefs d'État, mardi.

La réunion entre le président chinois Xi Jinping et son homologue états-unien Joe Biden a été « franche, constructive, concrète et productive », alors que d'importants sujets d'intérêt dominaient l'ordre du jour, notamment la question de Taïwan, le commerce et les changements climatiques.

La réunion virtuelle fort attendue a eu lieu après une année de hauts et de bas dans les relations entre les deux pays.

Principes des relations bilatérales de la nouvelle ère

Un respect mutuel, une coexistence pacifique et une coopération gagnant-gagnant sont les trois grands principes qui gouvernent le développement des relations entre la Chine et les États-Unis en cette nouvelle ère, a fait savoir M. Xi à M. Biden.

Soulignant l'importance d'une relation solide et stable entre la Chine et les États-Unis, il s'est dit prêt à travailler avec M. Biden pour arriver à un consensus et prendre des mesures concrètes pour faire progresser positivement les relations bilatérales.

Il a également exprimé l'espoir que M. Biden fasse preuve de « leadership politique » pour ramener la politique américaine à l'égard de la Chine sur la voie de la « raison et du pragmatisme ».

« La Chine et les États-Unis doivent accroître la communication et la coopération, bien gérer leurs affaires intérieures tout en assumant leur part de responsabilités à l'échelle internationale, en plus de collaborer à l'avancement de la noble cause de la paix et du développement dans le monde », a-t-il déclaré.

M. Biden a convenu qu'en tant que grands pays, les États-Unis et la Chine ont une responsabilité envers le monde et leurs populations.

« Les deux parties doivent dialoguer avec ouverture et franchise afin de mieux comprendre les intentions de l'autre et de s'assurer que la concurrence entre les deux pays demeure juste et saine, sans se transformer en conflit », a déclaré le président des États-Unis.

Domaines prioritaires nécessitant des efforts communs

La Chine et les États-Unis doivent faire preuve de leadership pour trouver des solutions mondiales aux défis à relever, laisser plus de place à la coopération bilatérale, gérer leurs différends et les sujets délicats de manière constructive, et renforcer la coordination et la coopération sur les grands enjeux internationaux et régionaux, a souligné M. Xi.

Les deux pays doivent tirer le plein potentiel des canaux et des mécanismes de communication entre leurs équipes responsables de la diplomatie, de la sécurité, de l'économie, des finances et de la lutte contre les changements climatiques afin d'améliorer la coopération concrète et de résoudre des problèmes précis, a-t-il affirmé.

M. Xi a par ailleurs réitéré la position de la Chine sur la question de Taïwan, déclarant que la réunification complète du pays est une aspiration commune à la nation chinoise. « Si les forces séparatistes qui militent pour l'indépendance de Taïwan nous provoquent, nous forcent la main ou dépassent les bornes, nous serons obligés de prendre des mesures fermes », a-t-il fait remarquer.

M. Biden a réaffirmé la politique d'une seule Chine que défend depuis longtemps le gouvernement des États-Unis et déclaré que le pays n'appuie pas « l'indépendance de Taïwan ».

Les États-Unis travailleront avec la Chine dans un esprit de respect mutuel et de coexistence pacifique, augmenteront la communication, réduiront les perceptions erronées et géreront leurs différends de manière constructive, a-t-il dit, appelant à des efforts communs pour surmonter les défis mondiaux tels que la pandémie de COVID-19 et les changements climatiques.

La délégation chinoise était composée de Ding Xuexiang, directeur du Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois (CPC), de Liu He, vice-premier ministre, de Yang Jiechi, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du CPC, de Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, et de Xie Feng, vice-ministre aux Affaires étrangères.

Du côté des États-Unis, le secrétaire d'État Antony Blinken, la secrétaire du Trésor Janet Yellen, le conseiller national pour la sécurité Jake Sullivan, le coordonnateur des affaires indopacifiques du Conseil national de sécurité Kurt Michael Campbell et la directrice principale pour la Chine Laura Rosenberger ont assisté à la réunion.

