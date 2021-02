CGTN : Réduire la pauvreté, une promesse solennelle tenue par les dirigeants chinois

La chaîne CMG a récemment lancé une série télévisée portant sur la réduction de la pauvreté, qui raconte comment la Chine a sorti des millions de personnes de la pauvreté. Le premier épisode présente un aperçu de la façon dont les dirigeants chinois ont tenu leur promesse solennelle de sortir de la pauvreté tous les résidents de milieux ruraux vivant sous le seuil de pauvreté d'ici 2020.

« Sortir de la pauvreté »

La Chine a lancé des programmes de lutte contre la pauvreté à grande échelle en 1982. À ce moment-là, Xi Jinping travaillait dans le comté de Zhengding, dans la province du Hebei. De mars 1982 à mai 1985, Xi Jinping a travaillé comme sous-secrétaire, puis secrétaire du Comité du district de Zhengding du PCC. Certains de ses discours et articles de cette période ont été publiés dans son livre « Sortir de la pauvreté ».

Comme Xi Jinping l'a écrit : « J'ai travaillé dur pendant les deux années passées dans la ville-préfecture de Ningde, avec les gens et les membres du parti là-bas. J'éprouvais toujours un sentiment de malaise. La réduction de la pauvreté est un projet immense qui exige les efforts de plusieurs générations. »

Il a ensuite fait de son rêve de réduire la pauvreté un thème central de l'activité politique chinoise.

La réduction ciblée de la pauvreté, une nouvelle stratégie

Le nombre de personnes pauvres reconnu par le gouvernement chinois s'élevait à 99,89 millions à la fin de 2012, une population plus importante que celle de presque tous les pays.

Le président Xi Jinping a soulevé pour la première fois le concept de « réduction ciblée de la pauvreté en novembre 2013, lors d'une tournée d'inspection à Hunan. ».

Ce concept est devenu un principe directeur dans la lutte de la Chine contre la pauvreté. Il s'agit d'adapter les politiques d'aide aux différentes conditions locales.

En novembre 2015, lors du Congrès du Comité central sur la réduction de la pauvreté et les progrès des droits de l'homme en Chine, Xi Jinping a également souligné que la réduction de la pauvreté devrait se concentrer sur quatre questions, soit : Qui exactement a besoin d'aide? Qui doit mettre en œuvre des initiatives de réduction de la pauvreté? Comment la réduction de la pauvreté doit-elle être réalisée? Quelles normes et procédures devraient être adoptées pour sortir la population de la pauvreté?

Pour régler ces questions tout en s'attaquant à la réduction ciblée de la pauvreté, environ 800 000 fonctionnaires ont été envoyés dans des missions de première ligne de lutte contre la pauvreté, en travaillant à l'échelle locale.

« Personne ne sera laissé pour compte »

À la fin de 2016, plus de 43 millions de personnes, soit environ 3 % de la population chinoise, vivaient dans la pauvreté. Cependant, il paraissait très difficile d'améliorer les conditions de vie de la population pauvre restante. En effet, bon nombre de gens vivaient dans des régions dépourvues de routes, d'eau potable ou d'électricité.

« L'éradication de la pauvreté a toujours été un combat difficile. Mais, l'éradication de la pauvreté dans les zones extrêmement pauvres est la plus difficile de toutes », a dit Xi Jinping.

En 2017, le pays a délimité trois régions et trois préfectures en tant que zones les plus pauvres du pays, dont la Région autonome du Tibet et la Préfecture autonome de Nujiang Lisu dans la province du Yunnan. Davantage de ressources ont été allouées à ces secteurs.

« Dans notre marche vers la prospérité commune, personne ne sera laissé pour compte », avait promis Xi Jinping.

« Deux certitudes et trois garanties »

À la fin de 2018, le nombre de personnes souffrant de pauvreté au pays avait diminué de 16,6 millions, ce qui laissait présager les dernières étapes du long parcours de réduction de la pauvreté. Mais le travail que représente la réduction de la pauvreté en Chine a toujours comporté de nombreux défis.

Quelques autorités et services locaux ont modifié ou exagéré leurs statistiques sur la réduction de la pauvreté pour gagner des avantages politiques.

S'exprimant lors d'un symposium sur la lutte contre la pauvreté en avril 2019, le président chinois a souligné l'importance de faire des efforts pour résoudre les problèmes majeurs. Parmi ceux-ci, il s'agit d'assurer le respect des besoins alimentaires et vestimentaires des populations rurales pauvres, de garantir leur accès à l'éducation obligatoire, aux services médicaux de base et au logement sécuritaire. Le président a nommé ces obligations « les deux assurances et les trois garanties ».

Les ministères ont ensuite lancé une vaste campagne pour résoudre les problèmes non résolus et, à la fin de 2019, 5,2 millions de personnes ont pu profiter des « deux assurances et trois garanties » et leur précarité soulagée.

Atteinte des objectifs de lutte contre la pauvreté malgré la COVID-19

L'année 2020 n'a pas été une année ordinaire pour la Chine et le monde. La pandémie de COVID-19 et les inondations dans le sud de la Chine ont posé des défis de taille à la lutte nationale contre la pauvreté.

Selon la Banque mondiale, la pandémie de COVID-19 aurait entraîné de 88 millions à 115 millions de personnes de plus dans l'extrême pauvreté en 2020, ce qui signifie que l'extrême pauvreté mondiale devrait augmenter pour la première fois en plus de 20 ans.

En mars dernier, lors d'un symposium portant sur les moyens de réaliser des progrès durables en matière de diminution de la pauvreté, Xi Jinping a déclaré que la promesse solennelle faite par le Comité central du PCC d'éliminer la pauvreté en milieu rural d'ici 2020 devait être tenue à temps.

Le pays a pris des mesures plus vigoureuses et plus efficaces pour assurer l'éradication complète de la pauvreté dans les délais prévus. Des efforts supplémentaires ont été déployés pour minimiser les pertes causées par les catastrophes naturelles et accélérer le rétablissement de la production et des conditions de vie dans les zones sinistrées.

Les ministres ont également intensifié la surveillance et fourni une aide opportune pour empêcher les gens de retomber dans la pauvreté.

En décembre 2020, le président Xi Jinping a annoncé qu'après huit ans d'efforts inlassables, toutes les populations rurales pauvres étaient sorties de la pauvreté et que près de 100 millions de personnes pauvres étaient extirpées de la pauvreté.

