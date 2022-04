CGTN : Quelles sont les priorités de la Chine en matière de développement?

Réseau des parcs nationaux

Lundi, alors qu'il procédait à l'inspection d'une partie du parc national de la forêt tropicale du Hainan situé dans la ville de Wuzhishan, le président Xi a souligné l'importance de stimuler le développement des parcs nationaux dans le Hainan.

Il a également mis en évidence la nécessité de bien comprendre l'importance stratégique du développement du parc national du Hainan pour le pays, et il a appelé à déployer des efforts continus et solides à cet égard.

Suivant le principe de « la protection de l'environnement d'abord », la Chine a dévoilé en 2017 le plan global pour l'établissement de son nouveau réseau de parcs nationaux dans le but de promouvoir l'harmonie entre l'homme et la nature, la conservation de la biodiversité et le développement durable.

L'an dernier, le dirigeant chinois a prononcé un discours liminaire par vidéoconférence à l'occasion du sommet des dirigeants de la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) dans le cadre duquel il a annoncé la désignation officielle du premier groupe de parcs nationaux du pays. Le parc national de la forêt tropicale du Hainan en fait partie.

Il s'étend sur neuf villes et comtés, couvrant ainsi une superficie totale de plus de 4 000 km². Il abrite les forêts tropicales les plus denses et les mieux préservées de la Chine. Il est également le seul habitat des gibbons du Hainan, les primates les plus rares au monde.

Contrairement aux parcs nationaux ordinaires, les parcs nationaux désignés font partie de la « ligne rouge » en matière de conservation écologique du pays et sont soumis aux mesures de protection les plus strictes qui soient.

Alors que le réseau des parcs nationaux prend forme dans le pays le plus peuplé du monde, la Chine a fait un pas solide vers un avenir où tous les êtres peuvent vivre en harmonie et prospérer grâce à un réseau d'aires protégées dont les parcs nationaux sont le pilier.

La revitalisation rurale bat son plein

Au cours de ses visites d'inspection à travers le pays, le président chinois s'est toujours arrêté pour discuter avec les familles des régions rurales. Lundi, il est entré dans le foyer de membres de la communauté ethnique Li à Maona, un village situé dans la ville de Wuzhishan, et a eu des échanges cordiaux avec les autorités locales et les villageois.

Sur la place publique de Maona, les habitants ont réservé un accueil chaleureux à M. Xi.

« Nous avons atteint une société modérément prospère à tous les égards et nous nous dirigeons vers la modernisation et la promotion de la prospérité commune », a déclaré M. Xi, qui a insisté sur le déploiement d'efforts solides visant à renforcer les réalisations en matière de réduction de la pauvreté et à les aligner sur la pleine progression de la revitalisation rurale.

La Chine poursuit ses efforts en faveur du développement rural, avec le Rapport sur le travail du gouvernement publié en mars qui met l'accent sur la stimulation de la production agricole et la promotion de la revitalisation rurale globale en 2022.

M. Xi a également appelé les responsables du Parti à déployer « tous les efforts possibles » pour s'assurer que les gens puissent vivre heureux, en affirmant que les responsables du Parti ne devraient pas avoir d'intérêts égoïstes, et qu'ils devraient se consacrer à l'amélioration de la vie des gens.

« Ce qui intéresse le Parti communiste chinois, c'est de veiller à ce que la vie des Chinois de tous les groupes ethniques s'améliore de jour en jour. »

« Semences chinoises »

La sécurité alimentaire de la Chine ne peut être préservée que si les ressources en semences sont fermement tenues entre nos mains, a dit le Président Xi lors de son inspection de la ville de Sanya dimanche, appelant à travailler sur l'autosuffisance alimentaire et à faire progresser le secteur des semences du pays.

« Pour s'assurer que les ressources en semences de la Chine sont autosuffisantes et mieux contrôlées, il faut parvenir à l'autosuffisance en matière de technologie des semences », a-t-il mentionné.

Toutefois, M. Xi a reconnu que le processus prendrait du temps. « Il faut dix ans pour aiguiser une épée, a affirmé M. Xi en citant un dicton chinois.

Soulignant l'importance stratégique des travaux connexes, il a appelé à suivre les traces des scientifiques et des chercheurs des générations précédentes, y compris Yuan Longping (1930-2021), qui était reconnu pour avoir mis au point les premières variétés de riz hybride dans les années 1970 et pour avoir évité la famine à des millions de personnes.

Dans le « Document central no 1 » récemment dévoilé, le premier énoncé de politique publié cette année par les autorités centrales de la Chine, le pays a défini le développement de l'industrie des semences comme l'une de ses priorités stratégiques, avec des mesures spécifiques telles que la mise en œuvre d'un plan d'action sur l'industrie des semences, la promotion de la collecte de germoplasme et l'amélioration de la protection de la propriété intellectuelle dans le secteur.

