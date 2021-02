« Après un an de difficultés, nous pouvons plus que jamais comprendre l'importance d'une communauté humaine partageant un avenir commun », a déclaré le président chinois Xi Jinping dans son discours du Nouvel An, le dernier jour de 2020.

La pandémie a empêché Xi Jinping de se rendre à l'étranger, mais l'année a quand même été chargée d'événements diplomatiques pour le président chinois. Il a participé à 87 réunions virtuelles et appels téléphoniques avec des dirigeants étrangers et des dirigeants d'organisations internationales et a assisté à 22 événements bilatéraux ou multilatéraux sous forme infonuagique, appelant à la solidarité et à la coopération pour s'attaquer à la crise.

« L'arme la plus puissante »

La Chine, et en particulier sa province centrale du Hubei et sa capitale provinciale, Wuhan, a été durement touchée par l'éclosion de COVID-19 : Près de 90 000 cas confirmés ont été signalés en Chine continentale et plus de 4 600 personnes ont perdu la vie. Les résidents des régions les plus durement touchées ont subi des semaines, voire des mois de confinement barricadé. Les citoyens chinois ont toutefois fait preuve de collaboration, malgré les restrictions imposées aux déplacements et même pendant les vacances du Nouvel An chinois. Le produit intérieur brut (PIB) du pays a reculé de 6,8 % en glissement annuel au premier trimestre de 2020.

Priorisant la vie et la santé de ses citoyens, la Chine a largement réduit les voies de transmission du virus, malgré l'apparition de quelques cas isolés en hiver. La lutte efficace contre l'épidémie a contribué à une reprise économique rapide, le PIB du pays ayant augmenté de 2,3 % en glissement annuel en 2020.

Pendant ce temps, la Chine s'acquitte de ses responsabilités en tant que pays d'importance et lutte côte à côte avec les autres pays du monde pour contrer la menace commune que représente la COVID-19 pour l'humanité.

« La solidarité et la coopération sont notre arme la plus puissante pour lutter contre le virus », a déclaré Xi Jinping dans un discours prononcé à l'ouverture de la 73e Assemblée mondiale de la Santé en mai.

« C'est la leçon fondamentale que le monde a tirée de la lutte contre le VIH/sida, le virus Ebola, la grippe aviaire, la grippe A (H1N1) et d'autres grandes épidémies. Et la solidarité et la coopération sont un moyen sûr par lequel nous, les peuples du monde, pouvons vaincre ce nouveau coronavirus », a-t-il dit par liaison télévisuelle.

La Chine a organisé sa plus grande campagne humanitaire mondiale depuis 1949, fournissant une aide pour lutter contre le virus à plus de 150 pays et 10 organisations internationales et envoyant 36 équipes médicales dans 34 pays dans le besoin.

Dans ses discours à la 73e Assemblée mondiale de la Santé, au Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19, au 12e Sommet des BRICS, à la 27e Réunion des dirigeants des économies de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) et au 15e Sommet des dirigeants du G20, Xi Jinping a promis à maintes reprises de faire du vaccin chinois contre le COVID-19 un « bien public mondial », accessible et abordable pour les gens du monde entier.

Et la Chine tient sa promesse en fournissant des vaccins à des pays comme le Cambodge, le Chili, le Pérou, le Pakistan, la Serbie, la Hongrie, la Guinée équatoriale, le Laos, le Mexique, le Zimbabwe, la République dominicaine et la Thaïlande, dont la plupart sont des pays en développement.

« Nous sommes très honorés, et cela en dit long sur notre relation avec le peuple chinois », a déclaré le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, la semaine dernière, en remerciant la Chine pour son don de 200 000 doses de vaccin.

Miser sur un avenir meilleur

En plus d'aider à la lutte contre la crise sanitaire provoquée par la pandémie, la Chine contribue à la reprise économique mondiale et à l'amélioration de la gouvernance mondiale à l'ère post-COVID-19.

Dès le mois de mars, alors que le coronavirus se propageait rapidement dans le monde, le président Xi Jinping a appelé les principales économies du monde à stimuler la reprise économique.

« Je souhaite appeler tous les membres du G20 à prendre des mesures collectives comme réduire les tarifs, éliminer les obstacles et faciliter la libre circulation des échanges, a déclaré Xi Jinping lors du Sommet virtuel extraordinaire des dirigeants du G20 sur la COVID-19. Ensemble, nous pouvons envoyer un signal fort et rétablir la confiance pour la reprise économique mondiale. »

Prenant la parole lors du Sommet du G20 à Riyad en novembre, il a appelé à des efforts concertés de la part des principales économies pour promouvoir un développement plus inclusif et améliorer la gouvernance mondiale.

Selon le président chinois, le G20, qui joue un rôle clé dans la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19, devrait défendre le multilatéralisme, l'ouverture, l'inclusion, la coopération mutuellement avantageuse et suivre le rythme de son époque.

« Nous devons maintenir notre soutien aux pays en développement et les aider à surmonter les difficultés causées par la pandémie », a-t-il déclaré aux autres dirigeants du G20.

Pour alléger le fardeau de la dette des pays pauvres, la Chine a pleinement mis en œuvre l'Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) du G20, dont le montant total dépasse 1,3 milliard de dollars, a noté Xi Jinping.

Le G20 a lancé l'ISSD en avril pour répondre aux besoins immédiats de liquidité des pays à faible revenu, permettant de suspendre les paiements exigibles au titre du service de la dette dus entre le 1er mai et la fin de l'année 2020 par les pays les plus pauvres. Plus tard, la suspension de la dette a été prolongée de six mois jusqu'au 30 juin 2021.

La Chine s'est également fixé des objectifs plus ambitieux pour lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement durable. Xi Jinping a annoncé en septembre que le pays s'efforcerait d'atteindre son sommet d'émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone avant 2060.

« La COVID-19 nous rappelle que l'humanité doit lancer une révolution verte et agir plus rapidement pour créer des modes de vie et de développement verts », a-t-il déclaré dans un discours présenté lors du débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Xi Jinping a dévoilé d'autres objectifs en décembre lors du Sommet sur l'ambition climatique pour marquer le cinquième anniversaire de l'Accord de Paris contre les changements climatiques.

« D'ici 2030, la Chine réduira ses émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de plus de 65 % par rapport au niveau de 2005, augmentera la part des combustibles non fossiles dans la consommation d'énergie primaire à environ 25 %, augmentera le volume des stocks forestiers de 6 milliards de mètres cubes par rapport au niveau de 2005 et portera sa capacité installée totale d'énergie éolienne et solaire à plus de 1,2 milliard de kilowatts », a-t-il affirmé.

Le monde constate les profonds changements provoqués par la COVID-19. La Chine, tout en agissant pour relever le défi sur son territoire, assume de plus vastes responsabilités pour faire du monde un endroit meilleur après la crise.

