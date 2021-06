CGTN : Qu’est-ce qui explique les grandes ambitions des jeunes Chinois?

« Les jeunes Chinois devraient cultiver un esprit de persévérance, atteindre leurs idéaux, s'accrocher à leurs croyances, avoir le courage nécessaire de faire face aux difficultés et d'aller de l'avant et travailler sans relâche », a déclaré Xi Jinping lors d'une visite d'inspection à l'Université de Beijing, dans la capitale chinoise.

Il a invité les jeunes à lier étroitement leurs idéaux à l'avenir du pays et à œuvrer pour le rajeunissement national.

Du réservoir de méthane au rêve chinois

Xi Jinping a trouvé son ambition professionnelle à un jeune âge lorsqu'il travaillait dans un petit village du nord-ouest de la province du Shaanxi, en Chine.

En 1969, âgé de 15 ans, Xi Jinping est arrivé au village de Liangjiahe dans le cadre d'une campagne qui témoignait de dizaines de millions de jeunes urbains instruits vivant et travaillant à la campagne. Il y a passé près de sept ans et y a découvert sa mission de vie : faire la différence en servant le peuple.

Xi Jinping a adhéré au Parti communiste chinois (PCC) en 1974. Il est ensuite devenu secrétaire du Parti de Liangjiahe et a mené les villageois à réaliser une série de projets au profit des résidents, notamment la construction d'un barrage, de réservoirs de méthane, d'un atelier de couture, d'un magasin de consignation et d'un moulin.

Afin de construire des réservoirs de méthane qui pourraient fournir du gaz aux villageois pour activer leurs cuisinières et allumer leurs lumières, Xi Jinping s'est rendu à la province voisine du Sichuan pour en apprendre davantage sur les techniques pertinentes. À son retour à Liangjiahe, il a découvert que la pratique était plus difficile que la théorie.

« Creuser le premier réservoir de méthane a été difficile, se souvient-il lors d'une entrevue en 2004. L'eau autour du réservoir ne cessait de monter, mais il n'y avait aucun signe de gaz. Le problème s'est avéré être un tuyau bloqué. Lorsque nous avons pu finalement dégager l'obstruction, le tuyau a projeté du fumier sur mon visage. Immédiatement, le gaz a commencé à s'écouler en rafales, nous avons donc rapidement connecté le tuyau à la cuisinière. Une flamme de plus de 30 cm s'est élevée au-dessus de notre cuisinière à méthane. »

Au cours d'une autre entrevue en 2003, Xi Jinping a résumé comment l'expérience de Liangjiahe l'avait influencé : « J'ai vu le pouvoir du peuple et le fondement de sa vie. C'est alors que j'ai vraiment commencé à comprendre le peuple et la société. »

Tout au long de sa carrière politique dans différentes régions de la Chine, Xi Jinping a maintenu et renforcé ses liens avec le peuple et s'est efforcé d'améliorer leur vie. Une fois chef au niveau national, il a invité l'ensemble du Parti et de la nation à travailler ensemble pour une Chine meilleure.

« Notre mission est de répondre au désir du peuple qui veut mener une vie heureuse », a déclaré Xi Jinping lors d'une rencontre avec la presse après son élection comme secrétaire général du Comité central du PCC en novembre 2012.

Deux semaines plus tard, il a évoqué le concept du rêve chinois en assistant à une exposition sur le thème « La route vers le renouveau. » Il a affirmé que le plus grand rêve du pays dans les temps modernes était de réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise.

En juin 2019, la direction du Parti a lancé une campagne de sensibilisation nationale auprès des 90 millions membres du PCC, les exhortant à rester fidèles à l'aspiration initiale et à la mission fondatrice du Parti : œuvrer au bonheur du peuple chinois et au rajeunissement de la nation chinoise.

Les nouvelles générations rejoignent la mission

Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Chinois rejoignent la mission afin de créer un avenir meilleur pour le pays et le peuple.

Le commentateur d'actualité, Einar Tangen, a déclaré que les jeunes Chinois se réveillent et veulent jouer un rôle actif dans le développement du pays.

« Je pense que beaucoup de jeunes se sont réveillés et ont dit : "Écoutez, si la Chine veut aller de l'avant, elle aura besoin du meilleur de notre génération et je veux en faire partie" », a déclaré M. Tangen lors une récente entrevue à CGTN.

« Une grande partie du succès économique s'est réalisée au cours des 40 dernières années. Ils sont fiers du chemin parcouru par la Chine », a-t-il ajouté.

« En tant que jeune génération, nous détenons les responsabilités de l'époque, a déclaré Zhu Yuhuilan, étudiant à l'Université de Beijing. Nous assumerons nos responsabilités et atteindrons nos objectifs. »

Pendant que les jeunes générations se consacrent à des objectifs ambitieux, la Chine peut relever divers défis tout au long de son parcours avec plus de confiance, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la COVID-19 ou de la transformation de son modèle de croissance.

