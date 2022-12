BEIJING, 12 décembre 2022 /CNW/ - Cela fait presque trois ans que la Chine a lancé la lutte contre la COVID-19. Pendant cette période, les efforts inlassables de la Chine ont permis de protéger son peuple et d'offrir des expériences précieuses au monde entier.

Ces efforts ont également permis à la Chine de gagner un temps précieux pour développer une méthode scientifique d'analyse et de contrôle du virus dans le pays le plus peuplé du monde.

La vie des gens passe en premier

Le gouvernement chinois considère que la vie et la santé des gens sont la priorité absolue dans l'élaboration des politiques.

Lorsque le virus a été détecté à Wuhan, le gouvernement a décidé de fermer la circulation à l'entrée et à la sortie de la ville. Il a fallu trois mois à la Chine pour contenir le virus à Wuhan et l'empêcher de se propager dans d'autres régions du pays.

Bien que la Chine demeure un pays en développement, l'espérance de vie des populations est passée de 77,4 ans en 2019 à 77,93 ans en 2020 et à 78,2 ans en 2021.

Selon les déclarations officielles, la Chine a le taux d'incidence et le nombre de décès liés à la COVID-19 les plus faibles parmi les principaux pays.

Science et précision

Le contrôle de l'épidémie par la Chine est fondé sur des données scientifiques et effectué avec précision. Les politiques sont dynamiques, et des changements progressifs sont appliqués à mesure que les scientifiques acquièrent de nouvelles connaissances sur le virus.

Le gouvernement a publié neuf versions des lignes directrices à mesure que les variantes dominantes sont passées d'Alpha à Beta à Delta et maintenant à Omicron.

Plus de 90 % de la population chinoise a été entièrement vaccinée, et le gouvernement est passé à l'étape de persuader un plus grand nombre de résidents âgés pour qu'ils se fassent vacciner. Des vaccins inhalables et nasaux en aérosol sont également offerts.

Plus de 2,2 milliards de doses de vaccins contre COVID-19 ont été données et exportées dans le monde entier pour contribuer à la lutte mondiale contre le virus.

Réduction des coûts

La Chine fait également de son mieux pour équilibrer le contrôle de la COVID-19 et le développement économique afin de minimiser les coûts tout en protégeant la population.

Le pays est l'un des premiers à connaître une croissance en 2020, atteignant une moyenne de 5,1 % en 2020 et 2021.

Des projets à grande échelle comme « East Data West Computing » et la construction de la station spatiale chinoise vont de l'avant selon le plan.

Plus d'un billion de yuans (environ 143 milliards de dollars) d'impôts et de frais ont été exemptés pour les travailleurs autonomes afin de stimuler l'économie.

Le système chinois a persévéré dans son combat contre le virus pendant près de trois ans. La Chine a maintenant commencé à optimiser davantage ses mesures de prévention et de contrôle du COVID-19.

Lien : https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/What-has-China-done-in-its-nearly-3-years-of-COVID-19-fight--1fBntLhSIp2/index.html

