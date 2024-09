BEIJING, 4 septembre 2024 /CNW/ - Pour Eric Ngirababyeyi, qui poursuit ses études à la maîtrise dans une université de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, une lettre du président chinois Xi Jinping est l'une des meilleures choses qui se sont produites pour souligner sa vie étudiante en Chine.

Dans une lettre de réponse adressée en juillet dernier à M. Ngirababyeyi et à 36 autres étudiants internationaux qui poursuivent des études de maîtrise en audit à la Nanjing Audit University, Xi Jinping a encouragé ces derniers à utiliser l'audit comme une fenêtre pour mieux comprendre la Chine et à contribuer à renforcer l'amitié et la coopération entre la Chine et leurs propres pays.

« Inspirés par l'éducation, une étude sur le terrain et la grande capacité d'accueil de ce pays, nous avons prévu d'écrire une lettre au président Xi Jinping pour ce qu'il a fait. Honnêtement, je ne m'attendais pas à recevoir une réponse en quelques semaines », a déclaré Eric Ngirababyeyi.

M. Ngirababyeyi a travaillé comme vérificateur au bureau du vérificateur général du Rwanda avant de se rendre en Chine pour suivre le programme international de maîtrise en audit. Lancé en 2016, le programme a permis de former plus de 280 personnes travaillant pour des agences de vérification dans 76 pays participant à la Belt and Road Initiative (BRI).

M. Ngirababyeyi a fait remarquer que lui et ses camarades de classe avaient beaucoup appris au sujet de l'audit et qu'ils mettraient à profit leur expérience et leurs connaissances en matière d'audit dans leur pays.

Le jeune Rwandais est l'un des 50 000 étudiants africains qui étudient en Chine chaque année. Selon la Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union africaine, la Chine est devenue une destination d'études de choix pour de nombreux jeunes Africains.

Lors d'un récent point de presse, Bai Bin, fonctionnaire de l'Agence chinoise de coopération au développement international (CIDCA), a déclaré que la Chine a formé plus de 220 000 personnes provenant de pays africains en tenant compte de leurs besoins réels.

La coopération de la Chine avec l'Afrique en matière de développement des ressources humaines a été très fructueuse. Selon la CIDCA, la Chine a non seulement aidé les pays africains à former de nombreux talents, mais elle a également amélioré leur capacité de développement indépendant, leur permettant de maintenir l'élan en faveur du développement durable.

Le 24 août 2023, lors du Dialogue des dirigeants chinois et africains, le président Xi Jinping a annoncé le lancement par la Chine du Plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents. Il a insisté sur le fait que la coopération en matière de développement des talents entre la Chine et l'Afrique devrait être axée sur la modernisation des capacités de gouvernance, la promotion du développement économique et social, l'augmentation de l'efficacité par l'innovation scientifique et technologique et l'amélioration du bien-être des populations.

Lors de l'événement, le président chinois a également exhorté la Chine et l'Afrique à unir leurs efforts pour favoriser la modernisation. La Chine est prête à lancer une initiative pour soutenir l'industrialisation de l'Afrique, qui aidera l'Afrique à développer son secteur manufacturier et à atteindre l'industrialisation et la diversification économique.

Dans le cadre de la BRI proposée par la Chine, la coopération entre la Chine et l'Afrique en matière d'infrastructure a donné des résultats fructueux, les projets de grande qualité jouant un rôle central dans l'avancement du développement industriel et de la transformation économique de l'Afrique.

Selon le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, au cours de la dernière décennie, la Chine a construit plus de 6 000 km de chemins de fer et de routes, près de 20 ports et plus de 80 grandes installations électriques en Afrique.

En 2013, le président Xi Jinping a annoncé le principe qui sous-tend la sincérité, les résultats réels, l'amitié et la bonne foi pour la politique africaine de la Chine. Au cours des 10 dernières années, la Chine a maintenu son engagement en faveur de ce principe.

Lorsqu'il a pris la parole lors du Sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Beijing, le président Xi Jinping s'est dit convaincu que le témoin de l'amitié entre la Chine et l'Afrique serait transmis d'une génération à l'autre et que la Chine et l'Afrique, en travaillant ensemble, bâtiront une communauté encore plus dynamique avec un avenir commun.

Sous le thème « Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et bâtir une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun », le sommet 2024 du FOCAC se tiendra dans la capitale chinoise, Beijing, du 4 au 6 septembre.

Le sommet 2024 du FOCAC doit explorer des moyens de renforcer l'amitié et la coopération et écrire un nouveau chapitre sur la construction d'une communauté sino-africaine avec un avenir commun.

