BEIJING, 6 septembre 2024 /CNW/ - Le chemin de fer de 1 860 km entre la Tanzanie et la Zambie (TAZARA), reliant Dar es Salaam à New Kapiri Mposhi en Zambie, rappelle la relation de longue date entre la Chine et la Tanzanie.

Au cours de ses 48 années d'exploitation, le chemin de fer a transporté plus de 30 millions de tonnes de marchandises et plus de 40 millions de passagers, devenant ainsi une artère vitale qui assure l'exploitation et le développement économiques de la Tanzanie, de la Zambie et des régions avoisinantes.

Mercredi, les dirigeants des trois pays ont assisté conjointement à la signature d'un protocole d'entente sur le projet de revitalisation du chemin de fer TAZARA, visant à améliorer davantage le réseau de transport intermodal rail-mer en Afrique de l'Est.

Dans cette nouvelle ère, la Chine a continué d'offrir de nouvelles possibilités aux pays africains et est demeurée engagée dans l'orientation globale de la confiance mutuelle, des avantages mutuels, de l'apprentissage mutuel et de l'assistance mutuelle dans le développement des relations entre la Chine et l'Afrique.

Lors d'un discours liminaire prononcé jeudi lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), le président chinois Xi Jinping a salué le fait que la Chine et l'Afrique deviennent plus fortes et plus résilientes ensemble, apportant des avantages tangibles aux Chinois et aux Africains, et montrant un excellent exemple d'un nouveau type de relations internationales.

Xi Jinping a annoncé que les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des liens diplomatiques avec la Chine sont élevées au niveau des relations stratégiques et que la caractérisation globale des relations entre la Chine et l'Afrique s'élève en une communauté Chine-Afrique de tout temps avec un avenir commun pour la nouvelle ère.

Une coopération florissante entre la Chine et l'Afrique

Depuis sa création en 2000, le FOCAC a continuellement encouragé le développement de relations entre la Chine et l'Afrique, donnant ainsi un excellent exemple de coopération Sud-Sud et de coopération internationale avec l'Afrique.

Au cours des 24 dernières années, la coopération pratique entre la Chine et l'Afrique a donné des résultats fructueux, et les échanges dans divers domaines ont été sans précédent.

Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique est passé de 10,5 milliards de dollars en 2000 à 282,1 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de près de 26 fois. À la fin de 2023, le stock d'investissement direct de la Chine en Afrique dépassait les 40 milliards de dollars.

Entre-temps, les deux parties ont coopéré à la construction et à l'amélioration de près de 100 000 kilomètres de routes, de plus de 10 000 kilomètres de chemins de fer, de près de 1 000 ponts et de 100 ports. Cinquante-deux pays africains et la Commission de l'Union africaine ont signé des documents avec la Chine sur la coopération Belt and Road.

Avec l'aide de la Chine, la construction de plusieurs routes, ponts et ports a favorisé la connectivité sur le continent africain. Par exemple, la Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway a considérablement réduit les coûts de transport et les temps de déplacement, favorisant ainsi le commerce. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti relie l'Éthiopie enclavée au port de Djibouti, ce qui permet un meilleur accès aux marchés internationaux.

Dans le but d'approfondir la coopération entre la Chine et l'Afrique et de mener la modernisation du Sud mondial, Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à travailler avec l'Afrique pour mettre en œuvre dix plans d'action de partenariat au cours des trois prochaines années, couvrant les domaines de l'apprentissage mutuel entre les civilisations, la prospérité commerciale, la coopération de la chaîne industrielle, la connectivité, la coopération au développement, la santé, l'agriculture et les moyens de subsistance, les échanges culturels et interpersonnels, le développement vert et la sécurité commune.

La Chine élargira l'accès au marché pour les produits agricoles africains, fera progresser la zone pilote de coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l'Afrique, et réalisera 30 projets de connectivité des infrastructures en Afrique, a-t-il dit.

Il a ajouté que la Chine enverra 2 000 professionnels de la santé en Afrique, lancera 20 programmes sur les établissements de santé et le traitement du paludisme, et enverra 500 experts agricoles pour renforcer les capacités de santé et d'agriculture dans les pays africains.

Une voie commune vers la modernisation

Dans cette nouvelle ère, la Chine et l'Afrique sont déterminées à bâtir une communauté plus proche avec un avenir commun et à devenir des compagnons de voyage dans l'exploration de la voie de la modernisation.

La Chine a aidé l'Afrique à résoudre des problèmes de développement comme les infrastructures à la traîne, les pénuries alimentaires et les pénuries de talents, tout en offrant aux entreprises chinoises des occasions d'étendre leurs marchés étrangers.

Par exemple, dans la région côtière de la Tanzanie, l'usine de verre flottant Sapphire, qui a été financée par la Chine, dessert le marché local et exporte du verre flottant vers six autres pays africains. Inauguré en septembre 2023, le projet devait générer jusqu'à 1 650 emplois directs et 6 000 emplois indirects une fois la pleine capacité de production atteinte. L'usine a créé 1 012 emplois directs pour les résidents et 3 857 emplois indirects.

Dans le domaine de l'agriculture, la Chine a établi 24 centres de démonstration de technologies agricoles en Afrique au cours de la dernière décennie et a introduit plus de 300 technologies agricoles avancées, augmentant le rendement des cultures locales de 30 à 60 % en moyenne et profitant à plus d'un million d'agriculteurs sur tout le continent.

À l'heure actuelle, plus de 200 entreprises chinoises poursuivent leurs investissements dans le secteur agricole africain, avec un investissement cumulatif de plus d'un milliard de dollars. Ces investissements touchent divers domaines, notamment les fournitures et la machinerie agricoles, l'agriculture, la transformation et les ventes.

« Sur la voie de la modernisation, personne, et aucun pays, ne devrait être laissé pour compte », a déclaré Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du FOCAC, appelant à faire progresser conjointement une modernisation juste et équitable, ouverte et gagnant-gagnant, qui accorde la priorité au peuple, qui met l'accent sur la diversité et l'inclusion, écologique et qui repose sur la paix et la sécurité.

La poursuite conjointe de la modernisation de la Chine et de l'Afrique déclenchera une vague de modernisation dans les pays du Sud et ouvrira un nouveau chapitre dans notre quête d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité, a-t-il déclaré.

