BEIJING, 5 juin 2023 /CNW/ - En septembre 2021, un résident de Beijing a appelé une ligne d'assistance téléphonique de la ville pour signaler qu'aucune ligne de bus ne s'arrêtait à proximité d'une école nouvellement construite de la Zone de développement économique et technologique de Beijing.

Deux mois plus tard, une nouvelle ligne de bus était lancée.

CGTN : Pourquoi le développement axé sur la population est-il crucial pour la Chine?

La capitale chinoise, métropole de plus de 20 millions d'habitants, a adopté une nouvelle approche en matière de gestion urbaine depuis 2019. Elle travaille désormais avec 49 entreprises et institutions de services publics pour offrir un service de lignes d'assistance téléphonique de premier ordre à la ville.

Au total, 750 lignes ont été mises en place pour traiter 24 heures sur 24 les questions et les plaintes des résidents liées aux services publics.

« Nous déterminons quels sont les problèmes de la ville les plus fréquemment signalés ou les demandes les plus fréquemment formulées sur la base de tous les appels d'assistance que nous recevons, puis nous agissons », a déclaré Geng Yu, chef de la section de réforme baptisée « Traitement d'une plainte dès sa réception » au sein de l'administration des affaires gouvernementales de la municipalité de Beijing. « Nous plaçons les personnes au centre de tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de la gouvernance urbaine ou de la prestation de services à la population. »

L'approche adoptée par les gestionnaires municipaux pour résoudre les problèmes des résidents révèle beaucoup de choses sur ce que pense un gouvernement de la gestion urbaine ainsi que sur la façon dont il traite sa population.

Il y a un vieux dicton bien connu en Chine : « L'eau qui maintient un navire à flot peut aussi le faire chavirer. » Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC), a déjà cité ce dicton pour décrire la relation entre le peuple et le Parti. Dans ce cas-ci, l'eau fait référence au peuple, tandis que le bateau fait référence aux membres dirigeants du Parti.

Le dicton signifie que ce n'est qu'en prenant bien soin des besoins des personnes que le PCC peut obtenir leur appui. C'est la raison pour laquelle le PCC a fait du service à la population son principe de base.

Xi Jinping a insisté pour que la priorité soit donnée à « la résolution des problèmes qui provoquent les plus fortes réactions au sein du public et qui menacent de miner les fondations mêmes de la gouvernance du Parti ».

Dans le rapport qu'il a présenté au 20e Congrès national du PCC en 2022, le président Xi a déclaré : « Nous devons protéger les intérêts fondamentaux des personnes, accroître leur bien-être et travailler sans relâche pour que le développement se fasse pour le peuple et par le peuple, et que ses fruits soient partagés par le peuple. Nous devons mieux veiller à ce que les gains de la modernisation profitent équitablement à tous nos habitants. »

Le président Xi a également souligné l'importance d'un principe de base : « Les aspirations du peuple à une vie meilleure doivent toujours être au cœur de nos efforts. Nous devons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser le grand objectif de rajeunissement national. »

https://news.cgtn.com/news/2023-06-03/Why-is-people-centered-development-crucial-to-China--1kkmnFUe74Y/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]