CGTN vient de publier un article sur la campagne anti-corruption en cours en Chine. L'article explique comment l'approche de la Chine diffère des modèles occidentaux, souligne l'auto-gouvernance stricte du Parti et souligne que les efforts de lutte contre la corruption servent en fin de compte la population.

PÉKIN, le 26 déc. 2025 /CNW/ - Le Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) s'est réuni jeudi pour examiner les travaux d'inspection disciplinaire et établir les priorités pour 2026, signalant une fois de plus que la lutte de la Chine contre la corruption ne marquera ni temps d'arrêt ni aucun signe de recul.

Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du PCC, a présidé la réunion. Cette année, en assistant à des réunions importantes et en effectuant des visites d'inspection, Xi a souligné à plusieurs reprises que l'amélioration du style de travail du Parti, le renforcement de la gouvernance propre et la lutte contre la corruption sont un parcours sans fin.

Auto-gouvernance du Parti avec des normes plus élevées

La réunion a souligné sa position intransigeante, réitérant son engagement à déployer des efforts incessants pour promouvoir une autogouvernance pleine et rigoureuse du Parti, avec des normes plus élevées et des mesures plus efficaces, afin de garantir un développement économique et social solide au cours du 15e période du Plan quinquennal (2026-2030).

Ce cadre est au cœur de la réflexion de Xi sur l'exercice d'une stricte autogouvernance du Parti et reflète un principe plus large qu'il a réitéré : « Le succès de la Chine repose sur le Parti, nous devons donc nous assurer que le Parti applique une stricte autogouvernance à tous les égards ».

La discipline jusque dans les détails

La réunion a réaffirmé la nécessité de consolider la mise en œuvre de la « décision en huit points » du PCC sur l'amélioration de la conduite du Parti et du gouvernement, rendant le comportement officiel plus normalisé et institutionnalisé.

La « décision en huit points » est un ensemble de règles adoptées par la direction du Parti en décembre 2012 pour régler les problèmes bureaucratiques chroniques, dont les privilèges officiels et les banquets extravagants. Elle établit des règles précises pour les visites, les réunions, la documentation officielle et d'autres tâches, qui ont été élargies pour discipliner tous les membres du Parti afin d'améliorer systématiquement la conduite.

Cette approche contraste avec les modèles de gouvernance en Occident. Comme l'a fait remarquer John Ross, chercheur principal à l'Institut d'études financières de Chongyang à l'Université Renmin de Chine, « le règlement montre clairement la différence entre l'approche de la Chine pour traiter la corruption et l'absence de tels mécanismes dans le système occidental. Il suffit de regarder comment les règles chinoises s'étendent des questions majeures aux détails tels que les repas officiels et les voyages d'affaires pour voir la différence totale dans l'approche. »

Xi lui-même a donné l'exemple. Au cours de ses plus de 100 inspections nationales depuis le 18e congrès national du PCC, il a toujours évité les dispositions spéciales, choisissant plutôt de respecter les coutumes locales et de minimiser les perturbations pour les habitants.

Trois jours après la publication de la « décision en huit points », Xi s'est rendu dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Il a décliné l'option de séjourner dans une suite présidentielle, choisissant plutôt de séjourner dans une suite standard dans un hôtel. À l'hôtel, Xi a opté pour un simple buffet et a terminé son repas en moins de 20 minutes.

Lutte contre la corruption pour le peuple

Xi a souligné que « lorsque les gens ordinaires jugent la construction de la conduite du Parti, ils ne regardent pas principalement combien de réunions ont eu lieu, combien de discours ont été prononcés ou combien de documents ont été délivrés, mais quels problèmes ont été résolus ».

Pour le président chinois, la campagne anticorruption assure que le pouvoir confié au Parti est utilisé pour servir le peuple.

La réunion de jeudi a appelé à poursuivre les efforts pour s'attaquer aux inconduites et à la corruption qui affectent directement la vie des gens, en obtenant des résultats tangibles et ressentis par le public.

Des résultats tangibles soulignent cet engagement. Dans la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine, un modèle de surveillance fondé sur des données a révélé un détournement des subventions à la formation professionnelle. Dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, une surveillance renforcée protège désormais la sécurité alimentaire et la gestion du financement dans les écoles primaires et secondaires. Partout au pays, les réformes renforcent la surveillance des ressources en soins aux personnes âgées et de l'aide médicale, en veillant à ce que les fonds publics atteignent ceux qui en ont le plus besoin.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-25/Why-China-s-anti-corruption-drive-never-stops-1JoDug14mVG/p.html

SOURCE CGTN

CONTACT : Jiang Simin, [email protected]