Située dans la partie la plus au nord de la province du Hebei, Saihanba est l'une des plus grandes forêts artificielles au monde.

Couvrant une superficie d'environ 93 000 hectares, Saihanba abrite des milliers d'espèces floristiques et animales. Son environnement naturel exceptionnel attire chaque année de nombreux touristes.

CGTN : Pourquoi la Chine s’engage-t-elle en faveur du développement écologique?

Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 1950, l'ancienne retraite royale était devenue un désert virtuel en raison de la déforestation endémique, qui menaçait à son tour la capitale du pays, Pékin, et les régions adjacentes avec de violentes et fréquentes tempêtes de sable.

Un effort épique a commencé en 1962 pour transformer la nature sauvage aride en un « miracle » vert peuplé de 500 millions d'arbres.

En six décennies seulement, la couverture forestière est ainsi passée de 11,4 % à 80 %. Celle-ci permet de nettoyer et de purifier quelque 137 millions de mètres cubes d'eau saine pour les résidents de Beijing et de Tianjin, tout en absorbant 860 300 tonnes de dioxyde de carbone et en libérant 598 400 tonnes d'oxygène.

Qu'il soit question de la détection des incendies par radar infrarouge, de la surveillance précoce de la foudre, de la surveillance vidéo des feux de forêt et de la surveillance des points chauds par satellite, des technologies de pointe ont été adoptées pour aider à protéger la forêt contre les incendies.

« Notre système avertit automatiquement les gardes forestiers par téléphone lorsqu'un éclair s'approche de la forêt avec une puissance supérieure aux normes », explique Peng Zhijie, directeur du bureau de prévention des incendies de forêt de Saihanba. « Nous utilisons aussi des drones pour patrouiller l'environnement voisin de la forêt. »

Grâce à ces technologies, la forêt est bien protégée tout en profitant à la population. Le président Xi Jinping a salué les réalisations écologiques de Saihanba en 2021, déclarant que « la transformation de la région a créé un modèle dans l'histoire mondiale du progrès écologique ».

Respectez la nature, elle vous le rendra

« Tous les êtres s'épanouissent lorsqu'ils vivent en harmonie et se nourrissent de la nature. » Xi Jinping a cité ce diction chinois du grand penseur Xunzi remontant à il y a plus de 2 000 ans dans le cadre d'un discours prononcé lors du Sommet des dirigeants sur le climat par vidéo depuis Pékin, en avril 2021. Saihanba en est un exemple frappant, qui montre comment le développement harmonieux des humains et de la nature peut mener à un avenir plus vert.

« Mère Nature nous nourrit, et nous devons par conséquent la respecter en la protégeant et en suivant ses lois, a ajouté le président, faute de quoi nous risquons sa vengeance. »

En 2020, la Chine a annoncé deux objectifs visant à assurer le développement durable : atteindre un sommet d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030, et la carboneutralité avant 2060.

Dans le rapport présenté au 20e Congrès national du Parti communiste chinois en octobre dernier, la promotion du développement écologique et de la relation harmonieuse entre l'homme et la nature était au nombre des priorités du pays pour les cinq prochaines années.

