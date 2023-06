BEIJING, le 6 juin 2023 /CNW/ -- Liu Jinliang, apiculteur de deuxième génération dans le district de Miyun, dans la banlieue nord-est de Beijing, pratique l'apiculture à ruches à hausse multiple. Il est le premier apiculteur chinois à utiliser avec succès cette technique, introduite par le gouvernement du district en 2016.

Il a fallu cinq ans pour que le jeune apiculteur puisse mettre pleinement en œuvre la nouvelle technique, qui aide maintenant sa famille ainsi que les apiculteurs locaux à mener une « douce » vie.

CGTN : Pourquoi la Chine continue-t-elle sur la voie de la prospérité commune?

Sous l'impulsion de M. Liu et du gouvernement local, près de 30 % des apiculteurs de Miyun ont désormais adopté cette nouvelle technique, qui augmente considérablement la production et la qualité de leur miel. Plus de 360 agriculteurs à faibles revenus de Miyun ont réussi à se sortir de la pauvreté depuis qu'ils se sont joints au projet apicole.

« Par mon exemple, je peux motiver les personnes autour de moi. Et ces dernières peuvent également habiliter d'autres personnes autour d'elles. De cette façon, nous pouvons atteindre la prospérité commune », a déclaré M. Liu à CGTN.

L'industrie apicole de Miyun a généré des revenus d'environ 130 millions de yuans (18,91 millions de dollars) en 2020, soit une augmentation de 19,3 % par rapport à 2019. Encouragés par ce qui a été réalisé à Miyun, de plus en plus d'apiculteurs à travers la Chine se sont tournés vers la technique de l'apiculture à ruches à hausse multiple pour augmenter leur production de miel tout en améliorant la qualité.

Le président chinois Xi Jinping a cité un jour un vieux proverbe chinois : « La clé pour diriger un pays, c'est d'abord d'enrichir le peuple », pour expliquer pourquoi le pays s'efforce d'atteindre la prospérité commune. L'histoire de M. Liu donne un aperçu de l'exploration par la Chine des moyens d'atteindre cet objectif.

Une philosophie axée sur la population

« La clé de la gestion d'un pays est d'abord d'enrichir la population. »

Le dicton, qui vient du Shiji, également appelé Mémoires du Grand Historien, un livre d'histoire monumental de la Chine antique compilé il y a environ 2 000 ans, énonce la philosophie de gouvernance traditionnelle chinoise, à savoir que les gens du peuple peuvent être considérés comme le fondement d'un pays, et que ce n'est que lorsque le peuple prospère que le pays lui-même peut prospérer.

C'est un exemple classique de la sagesse chinoise, et cela fait maintenant partie de la philosophie de gouvernance du gouvernement chinois à l'époque moderne.

En citant cet adage lors d'un rassemblement visant à souligner les réalisations de la Chine en matière de réduction de la pauvreté et à rendre hommage aux combattants modèles de la pauvreté, le président Xi a promis que le pays adhérerait à la philosophie du développement axé sur la population et qu'il suivrait sans réserve la voie de la prospérité commune.

« Nous nous sommes toujours engagés à défendre les intérêts des personnes, et nous avons toujours insisté sur le fait que l'éradication de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie et la prospérité commune représentaient les principes de base du socialisme », a déclaré M. Xi.

M. Liu doit son succès au gouvernement du district de Miyun. Ce dernier a aidé les apiculteurs locaux à apprendre des techniques d'apiculture de pointe, et leur a fourni gratuitement des reines de grande qualité.

Afin de mieux aider les apiculteurs, le gouvernement du district a également apporté une aide financière pour soutenir une trentaine de projets dans le secteur, avec un investissement d'environ 100 millions de yuans, visant à encourager la normalisation et l'industrialisation de l'apiculture commerciale.

