CGTN : Pourquoi la Chine confie l’avenir du pays aux jeunes

BEIJING, 11 mai 2022 /CNW/ - À quoi ressemblent vraiment les jeunes Chinois d'aujourd'hui? Ils sont confiants, optimistes et responsables - c'est la réponse donnée par le premier livre blanc du pays sur le sujet intitulé « Youth of China in the New Era » publié le mois dernier.

Soulignant que l'espoir du Parti communiste chinois (PCC) et celui de la Chine reposent sur les jeunes du pays, le président chinois Xi Jinping a appelé les jeunes à assumer la responsabilité de construire un pays socialiste moderne et de réaliser le rêve chinois de rajeunissement national.