BEIJING, 17 juillet 2024 /CNW/ - Au Musée national de Chine, il y a une collection spéciale de 109 sceaux officiels. Les sceaux, qui proviennent de la nouvelle zone de Binhai dans la municipalité de Tianjin, ont été abandonnés en 2014 après que le gouvernement local ait mis sur pied un bureau d'examen et d'approbation administratif et intégré des centaines d'unités d'examen et d'approbation dans un seul service, remplaçant les 109 sceaux officiels par 1 sceau officiel.

En 2014, bien que le concept de construction d'une économie de marché socialiste ait été introduit plus de deux décennies plus tôt, faire des affaires demeurait un défi. Un législateur du congrès populaire municipal de Tianjin a révélé qu'un seul projet d'investissement, de l'acquisition de terrains à l'achèvement de toutes les procédures d'approbation administrative, nécessitait plus de 30 approbations gouvernementales et plus de 100 sceaux. L'ensemble du processus a nécessité un minimum de 272 jours ouvrables.

Les 109 sceaux exposés dans le musée national ont démontré la détermination de la Chine à approfondir les réformes institutionnelles. Au fil des ans, pour faciliter les affaires, le Conseil d'État chinois a délégué aux autorités inférieures le pouvoir d'approbation administrative de plus de 1 000 éléments et a réduit de plus de 90 % le nombre d'éléments d'investissement soumis à l'approbation du gouvernement central, ou en a annulé certains.

Pourquoi il est important d'approfondir la réforme

La Chine a lancé des réformes et s'est ouverte en 1978. Au cours des 46 dernières années, la Chine est passée d'une économie pauvre et sous-développée à la deuxième économie mondiale.

« Les réformes et l'ouverture sont l'une des principales raisons pour lesquelles la Chine est en mesure de rattraper son temps, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'un symposium en 2023. Pour promouvoir la modernisation de la Chine, nous devons approfondir davantage la réforme et l'ouverture, libérer et développer continuellement les forces sociales productives, et libérer et améliorer la vitalité sociale. »

Lundi, la Chine a donné le coup d'envoi de la troisième séance plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois à Beijing. La réunion mettra l'accent sur l'approfondissement approfondi des réformes et la progression de la modernisation de la Chine.

Wang Chunguang, chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré que la Chine est maintenant entrée dans une zone d'eau profonde dans son processus de réforme, faisant face à des tâches plus complexes et plus urgentes qu'auparavant, comme la diminution de l'efficacité des réformes antérieures, un cheminement incertain pour les réformes futures, et l'évolution des relations internationales. Si la Chine ne relève pas les divers défis de la société, de l'économie, de la culture et de la politique au moyen de réformes supplémentaires, la modernisation du pays sera considérablement limitée.

Fan Weiqing, professeur agrégé à l'Université de Wuhan, a déclaré qu'à mesure qu'une nouvelle vague de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle prend forme dans le monde, et que la concurrence entre la science et la technologie devient plus féroce, l'approfondissement de la réforme est également essentiel pour l'innovation technologique de la Chine, qui est « décisive » pour l'avenir du pays.

« Pour résoudre la série de contradictions et de défis en suspens auxquels fait face le développement futur de la Chine, nous devons approfondir les réformes et l'ouverture, a déclaré M. Xi. Il attache une grande importance à l'approfondissement de la réforme. Un an après avoir pris les rênes du Comité central du Parti communiste de Chine en 2012 en tant que secrétaire général, le gouvernement central a adopté une décision visant à approfondir les réformes de manière globale, dans le but d'améliorer et de développer le système socialiste avec des caractéristiques chinoises et de moderniser le système et la capacité de gouvernance de la Chine.

Comment la Chine approfondit-elle ses réformes?

Depuis cet événement, les dirigeants chinois ont présenté une feuille de route pour approfondir les réformes globales, et le pays a également mis en œuvre plus de 3 000 plans de réforme couvrant les réformes institutionnelles du Parti et de l'État, les réformes foncières rurales, les réformes des entreprises d'État, la réforme financière, la transformation verte et la réforme du système médical.

De toutes les réformes, la réforme économique est le point central. Xi Jinping a préconisé de laisser le marché jouer un rôle décisif dans l'affectation des ressources, ce qui est un signal fort de modification de la politique, car le mot « décisif » était « fondamental » dans la déclaration officielle précédente.

Sous la direction de M. Xi, la Chine a mis sur pied un bureau de développement de l'économie privée pour aider les entreprises privées, a encouragé les réformes financières pour faciliter le financement des entreprises privées, et la réforme des entreprises d'État avancées pour améliorer davantage le système moderne des entreprises, et a mis en œuvre le système de liste négative pour l'accès au marché, permettant l'entrée dans des zones non explicitement interdites par la liste.

Les résultats des réformes ont été remarquables. Un plan d'action triennal pour la réforme des sociétés d'État (2020-2022) a converti plus de 165 000 sociétés d'État en sociétés à responsabilité limitée, ou en sociétés à responsabilité limitée par actions, et quelque 38 000 sociétés d'État ont établi des conseils d'administration. De 2012 à 2023, le nombre d'entreprises privées en Chine a plus que quadruplé, et le nombre d'entreprises privées en proportion du nombre total d'entreprises est passé de moins de 80 % à plus de 92 %.

Un rapport de la Banque mondiale publié en 2020 indique qu'en raison de sa réforme soutenue et vigoureuse, la Chine a connu une amélioration sans précédent de son environnement commercial, et qu'elle a été incluse parmi les 10 principaux réformateurs mondiaux pendant 2 années consécutives.

