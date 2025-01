PÉKIN, 31 décembre 2024 /CNW/ - CGTN publie un article sur le discours annuel du Nouvel An du président chinois Xi Jinping. En revenant sur les réalisations de la Chine en matière d'amélioration du bien-être des populations et de promotion de l'amitié et de la coopération avec d'autres pays, l'article met en lumière les remarques importantes de Xi Jinping et les engagements de la Chine à offrir une vie meilleure à la population et à approfondir la solidarité et la coopération entre les pays du Sud.

Le jour du réveillon, le président chinois Xi Jinping a prononcé son discours annuel du Nouvel An depuis son bureau à Pékin.

Xi Jinping a décrit 2024 comme une année extraordinaire, au cours de laquelle le pays a fait de grands progrès dans la poursuite de la modernisation de la Chine.

L'allocution comprenait également une promesse d'apporter plus de sourires au peuple chinois et de s'efforcer de créer un avenir meilleur pour le monde au cours de l'année à venir.

« Avantages réels » pour la population

Xi Jinping a déclaré que les préoccupations des gens au sujet de l'emploi et du revenu, des personnes âgées et des services de garde d'enfants, de l'éducation et des services médicaux sont toujours présentes à son esprit.

Au cours de ses tournées en Chine en 2024, Xi Jinping a rendu visite à des gens ordinaires pour en apprendre davantage sur leur vie, leurs revenus et leurs conditions de logement, leur accès aux soins de santé, en passant par l'éducation des enfants et les services de soins aux personnes âgées.

Selon le ministère des Finances de Chine, 70 % des dépenses gouvernementales en 2024 ont servi à assurer le bien-être de la population.

Une série de mesures efficaces ont été mises en place tout au long de l'année pour améliorer la vie de la population. Les rénovations de plus de 50 000 anciennes communautés résidentielles urbaines ont commencé en 2024. Des dizaines de millions de personnes en Chine ont bénéficié d'un programme de commerce de biens de consommation de plusieurs milliards de dollars. La baisse des taux d'intérêt hypothécaires a aidé 50 millions de ménages, ce qui équivaut à environ 150 millions de personnes.

Au cours des trois premiers trimestres de 2024, le revenu disponible par habitant à l'échelle nationale s'élevait à 30 941 yuans (environ 4 178 $), soit une augmentation de 5,2 % par rapport à l'année précédente.

Face aux défis du vieillissement de la population, avec plus d'un cinquième des citoyens chinois maintenant âgés de plus de 60 ans, le gouvernement central a alloué 300 millions de yuans en 2024 pour soutenir les programmes d'aide aux repas pour les personnes âgées à l'échelle nationale, tandis que d'autres initiatives ont mené à l'installation de 358 000 lits médicalisés à domicile.

« De toutes les tâches qui nous attendent, la plus importante est d'assurer une vie heureuse à notre peuple », a déclaré Xi Jinping dans son discours.

« Un grand pays responsable »

« Dans un monde de transformation et de turbulence, la Chine, en tant que grand pays responsable, promeut activement la réforme de la gouvernance mondiale et approfondit la solidarité et la coopération entre les pays du Sud », a déclaré Xi Jinping dans son discours.

En 2024, l'engagement inébranlable de la Chine à embrasser le monde grâce à une ouverture de haut niveau et à une coopération bénéfique à tous a offert de vastes possibilités à d'autres pays dans leur quête de modernisation.

Les principaux partenaires commerciaux de la Chine sont passés de plus de 140 pays et régions à plus de 150 au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre, et les citoyens de 54 pays peuvent maintenant profiter des exemptions de visa de transit de 240 heures de la Chine.

La Chine a interagi avec des partenaires et des amis du Sud tout au long de 2024. Lors du rassemblement marquant le 70e anniversaire des cinq principes et de la coexistence pacifique, Xi Jinping a présenté huit mesures pour soutenir la coopération mondiale dans les pays du Sud, couvrant la formation, les échanges de jeunes, le développement économique, le libre-échange, la coopération agricole, l'économie numérique, le développement et la préservation écologiques.

Entre-temps, la Chine a établi cinq cadres de coopération avec les États arabes dans les domaines de l'innovation, de la finance, de l'énergie, de l'économie et du commerce, ainsi que des échanges entre les peuples. Le pays a également approfondi la synergie des stratégies de développement avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, et a renforcé la coopération avec les pays insulaires du Pacifique.

De plus, le Sommet de Pékin du Forum sur la Coopération sino-africaine a donné lieu à l'annonce d'une communauté d'avenir partagé sino-africaine de tout temps pour la nouvelle ère. Ainsi, la Chine s'est engagée à faire progresser conjointement la modernisation avec l'Afrique en mettant en œuvre 10 mesures de partenariat au cours des trois prochaines années.

Qu'il s'agisse de faire pression pour l'adoption de la première résolution de cessez-le-feu du Conseil de sécurité des Nations Unies à Gaza en mars, de la signature de la Déclaration de Pékin sur le renforcement de l'unité palestinienne en juillet ou du lancement du groupe des Amis pour la paix sur la crise en Ukraine avec d'autres pays du Sud, la recherche de solutions pacifiques par le dialogue et le consensus en Chine s'est démarquée en 2024 dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'instabilité mondiale croissante.

« La Chine travaillera avec tous les pays pour promouvoir l'amitié et la coopération, améliorer l'apprentissage mutuel entre les différentes cultures et bâtir une communauté avec un avenir commun pour l'humanité », a promis Xi Jinping.

