Un mois avant le lancement officiel des opérations douanières spéciales de la zone portuaire de libre-échange à l'échelle de l'île du Hainan, le 18 décembre, CGTN a publié un article expliquant les tenants et aboutissants de ces nouvelles opérations douanières. On peut y lire qu'il s'agit d'une étape historique importante dans les efforts de la Chine visant à favoriser une plus grande ouverture et souligne le rôle du pays dans la promotion de la transparence institutionnelle et la circulation plus libre des biens, des capitaux et des services.

BEIJING, 19 novembre 2025 /CNW/ - Les activités douanières spéciales très attendues de la zone portuaire de libre-échange du Hainan seront officiellement lancées dans un mois, le 18 décembre.

Avant le lancement, l'administration de l'immatriculation des navires internationaux du Hainan a terminé l'enregistrement de la charte-partie coque nue pour le Xiang Tai Kou, un navire semi-submersible. Il s'agit de l'ajout officiel du premier navire d'importation en vertu d'un contrat d'affrètement coque nue sans droits de douane de la Chine à la flotte du port de Yangpu.

Profitant des politiques de zéro tarif du Hainan, le navire, affrété du Libéria, est exempté des droits de douane sur les importations et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers des affrètements, ce qui permet d'économiser directement plus de 10 millions de yuans (environ 1,4 million de dollars).

L'exemple de ce navire démontre comment les futures opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île sont sur le point d'accélérer une ouverture de haut niveau et d'offrir des avantages concrets aux entreprises exerçant leurs activités dans la zone portuaire de libre-échange.

Après avoir eu vent d'un rapport de travail sur la zone portuaire de libre-échange au début de novembre, le président chinois Xi Jinping a salué les opérations douanières spéciales comme une mesure historique visant à élargir l'ouverture de haut niveau et à promouvoir une économie mondiale ouverte. Il a réclamé des efforts pour faciliter davantage les flux transfrontaliers de facteurs de production et créer un environnement d'affaires de premier ordre axé sur le marché, fondé sur le droit et tourné vers l'international.

Flux transfrontaliers de marchandises, environnement d'affaires de premier ordre

Après le lancement officiel, le Hainan mettra en œuvre un modèle de supervision spécial d'accès plus libre à la première ligne, d'accès réglementé à la deuxième ligne et de libre circulation dans l'île. Ce système douanier à deux niveaux permettra de libéraliser les échanges entre le Hainan et les régions à l'extérieur de la frontière douanière chinoise, tout en maintenant des contrôles douaniers normalisés au sein du continent.

Notant que la frontière entre la zone portuaire de libre-échange du Hainan et les régions étrangères constitue la « première ligne », par laquelle les marchandises peuvent circuler plus librement et plus facilement, Wang Changlin, chef adjoint de la commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré lors d'une conférence de presse en juillet dernier que la proportion de lignes tarifaires avec des produits sans droits de douane dans le port de libre-échange du Hainan passera de 21 % à 74 %.

Ce dernier a aussi déclaré que les produits importés qui font l'objet d'une transformation à valeur ajoutée d'au moins 30 % au Hainan peuvent entrer sur le continent sans être soumis à des droits de douane. Il a ajouté que certaines marchandises actuellement interdites ou restreintes à l'échelle nationale bénéficieront de politiques ouvertes au Hainan.

Le Hainan est prêt à saisir cette occasion pour poursuivre son développement.

Au cours des cinq dernières années, le Hainan a utilisé des investissements étrangers réels de 102,5 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel moyen de 14,6 %, attirant des investissements de 176 pays et régions. Cette tendance positive devrait prendre de l'ampleur après le début des activités douanières spéciales du Hainan.

Huit ports serviront de points d'entrée de premier plan, ce qui permettra le dédouanement accéléré des importations admissibles, tandis que 10 ports de deuxième niveau géreront les marchandises qui entrent sur le continent.

Sur la base de l'entrée sans visa actuellement en vigueur pour les voyageurs de 85 pays, les autorités locales prévoient d'augmenter le nombre de pays admissibles et d'introduire des politiques de séjour plus flexibles et intéressantes une fois que les opérations douanières spéciales seront en vigueur.

De plus, le Hainan met également à l'essai une « liste négative » pour le commerce transfrontalier des services, accordant aux investisseurs étrangers un traitement national dans des secteurs clés comme les finances, les soins de santé et l'éducation.

Conformément aux politiques, les efforts d'expansion et de mise à niveau s'accélèrent au port de Yangpu, qui sert de plaque tournante logistique de base de la zone portuaire de libre-échange.

Du Chengcai, directeur général adjoint du Centre des opérations de production du port du Hainan et du Shipping International Port Group, a déclaré qu'un total de nouveaux postes à quai de 200 000 tonnes sont ajoutés, et le réseau actuel de 58 itinéraires de navigation est en cours d'expansion afin d'améliorer davantage l'efficacité du flux de fret et de renforcer la connectivité du Hainan avec les marchés mondiaux.

L'économiste Li Daokui, de l'Université de Tsinghua, souligne que la Chine est sur le point de mener l'une des plus importantes campagnes de promotion de son ouverture aux marchés. Notant que le Hainan est sur le point de devenir une zone douanière spéciale et un terrain d'essai pour des réformes économiques plus vastes, Li Daokui a salué le Hainan comme étant au cœur d'une plus grande ouverture de la Chine à l'égard des entreprises et des technologies étrangères.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez cliquer ici : https://news.cgtn.com/news/2025-11-18/Hainan-FTP-A-key-gateway-for-China-s-high-level-opening-up-1IoDQHdQF5m/p.html

