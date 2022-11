BEIJING, 21 novembre 2022 /CNW/ - Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a visité vendredi le Arts of The Kingdom Museum à Ayutthaya, en Indonésie. Les conjointes de certains dirigeants qui assistaient à la 29e réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC) ont également participé à l'événement

Naraporn Chan-o-cha, épouse du premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, a accueilli Mme Liyuan à son arrivée et l'a accompagnée tout au long de la visite.

La salle d'exposition du musée présente des œuvres d'art destinées aux grandes célébrations de la famille royale thaïlandaise et des objets d'artisanat traditionnel thaïlandais. Mme Liyuan a écouté la présentation des collections et a fait l'éloge du savoir-faire et des techniques des artisans thaïlandais.

Le musée a été construit dans le but de préserver et de développer l'artisanat traditionnel et d'aider les familles des régions frappées par la pauvreté. Mme Liyuan a fait remarquer que cette mission est similaire au concept chinois de lutte contre la pauvreté dans les régions sous-développées.

Le musée vend également des objets artisanaux fabriqués par des enfants non scolarisés qui ont été formés dans un centre de formation en artisanat de la Palace School. Mme Liyuan a d'ailleurs déclaré qu'elle achèterait certaines de leurs œuvres pour appuyer des projets de lutte contre la pauvreté de la famille royale thaïlandaise.

La fabrication et la vente d'objets artisanaux ont contribué à sortir les gens de la pauvreté dans de nombreuses régions de Chine. L'artisanat, tel que le papier découpé de la province de Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, la broderie et le batik de la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, a été développé pour améliorer les revenus des populations locales.

Le patrimoine culturel immatériel joue également un rôle important dans les efforts de réduction de la pauvreté en Chine. De 2018 à 2020, plus de 2 200 ateliers sur le patrimoine culturel immatériel ont été organisés dans tout le pays, selon le ministère de la Culture et du Tourisme du pays. Selon le journal People's Daily, ces ateliers ont permis de créer un demi-million d'emplois et de sortir plus de 200 000 ménages de la pauvreté.

Liens culturels entre les deux pays

Remarquant un bougeoir en forme de lotus, Mme Liyuan a expliqué que les Chinois aiment le lotus et apprécient sa noble qualité, qui consiste à pousser dans la boue sans être taché. Mme Chan-o-cha a abondé dans le même sens en ajoutant que les Thaïlandais utilisent les lotus pour rendre hommage à Bouddha. Pour Mme Liyuan, cette similarité montre une fois de plus que les Chinois et les Thaïlandais partagent des valeurs semblables.

La Chine et la Thaïlande sont des voisins amicaux qui ont une longue histoire d'échanges culturels. Depuis l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et la Thaïlande en 1975, les formes d'échanges culturels entre les deux pays se sont multipliées et leur contenu s'est enrichi.

Grâce aux efforts de Mmes Liyuan et Chan-o-cha, l'Université des arts de Nanjing en Chine et l'Institut de musique Princesse Galyani Vadhana en Thaïlande ont signé un protocole d'entente académique en mars 2019. Depuis, les deux institutions ont approfondi leur coopération par des échanges de personnel, des recherches conjointes et des formations dans le domaine de la musique.

Dans le domaine de la littérature, la princesse de Thaïlande, Maha Chakri Sirindhorn, a aussi beaucoup contribué aux liens culturels entre les deux pays. Amoureuse de la culture chinoise, elle a traduit de nombreux ouvrages de littérature chinoise en thaï. La princesse, première personne de la famille royale thaïlandaise à visiter la Chine, a effectué une cinquantaine de visites dans ce pays et publié plusieurs récits de voyage. Elle a reçu la Médaille de l'amitié de la Chine en 2019.

Ces dernières années, le chinois est devenu une langue populaire parmi les étudiants thaïlandais, plus d'un million d'entre eux apprenant le chinois à l'école. L'agence de presse Xinhua indique qu'en Thaïlande, plus de 2 000 écoles primaires et secondaires offrent des cours de chinois. Depuis 2003, la Chine a envoyé plus de 20 000 bénévoles enseigner le chinois dans les écoles thaïlandaises.

Au cours de la visite, Mme Liyuan a aussi échangé avec d'autres conjointes de dirigeants de l'APEC et pris des photos avec elles.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-18/Peng-Liyuan-attends-spouses-event-of-APEC-leaders-in-Ayutthaya--1f41qNP2cV2/index.html

