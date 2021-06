L'événement visait à fournir une plateforme aux États membres de l'OMS pour réaffirmer leur engagement à mettre fin aux décès dus à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH et délibérer sur la façon dont ils intensifieront la réponse à la tuberculose associée au VIH dans le contexte de la COVID-19.

Mme Liyuan a déclaré que la lutte mondiale contre le sida et la tuberculose a obtenu des résultats remarquables ces dernières années grâce aux efforts concertés de la communauté internationale.

La Chine a progressivement mis en place un mécanisme de coopération entre les institutions de prévention et de contrôle du sida et de la tuberculose, a-t-elle déclaré. Le pays a maintenu la prévalence du sida à un faible niveau et, au cours des 20 dernières années, l'incidence de la tuberculose a chuté de plus de 40 % et le taux de mortalité de plus de 70 %.

Ces réalisations sont attribuables à l'attention portée par le gouvernement chinois aux efforts du personnel médical et aux contributions silencieuses des bénévoles, a-t-elle affirmé.

Mme Liyuan a également raconté des histoires touchantes et elle a exprimé son respect pour les personnes et les bénévoles du monde entier qui ont contribué à la prévention et au traitement de ces maladies.

Les maladies transmissibles majeures font partie des défis communs auxquels l'humanité est confrontée; et les gens souhaitent tous mettre fin aux menaces que représentent le sida et la tuberculose, a déclaré Mme Liyuan.

Elle a ajouté que la pandémie actuelle de la COVID-19 a apporté de nouveaux défis à l'endiguement des maladies, invitant à des efforts mondiaux pour protéger les vies et aller de l'avant.

