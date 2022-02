CGTN : Peng Liyuan encourage les échanges culturels entre la Chine et l’Équateur.

Dans une chambre décorée de pivoines chinoises et de roses équatoriennes, Peng Liyuan a accueilli chaleureusement Maria de Lourdes Alcivar, qui accompagnait le président équatorien Guillermo Lasso lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing vendredi dernier.

Saluant les efforts de Beijing pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver malgré le contexte de la COVID-19, madame Alcivar a exprimé sa reconnaissance pour l'aide de la Chine dans la lutte contre la pandémie en Équateur et a souhaité aux athlètes des deux pays de connaître du succès lors des Jeux.

Ayant appris que madame Alcivar s'intéressait à la culture chinoise traditionnelle, Peng Liyuan a organisé une soirée à l'opéra afin de lui présenter la longue histoire et les caractéristiques artistiques de l'Opéra de Beijing. Les deux femmes ont pu apprécier ensemble des extraits des classiques « Sell Water » et « Drunken Concubine ».

Madame Alcivar a salué l'excellente performance des artistes et a déclaré qu'elle souhaitait en savoir plus sur la culture chinoise traditionnelle.

Peng Liyuan a indiqué que des efforts communs peuvent être déployés pour approfondir les échanges culturels et interpersonnels et la coopération entre la Chine et l'Équateur, afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.

