CGTN : Peng Liyuan assiste à la cérémonie de remise des prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes

Cette année, le Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes a été décerné par l'UNESCO à un projet de formation de femmes et de filles sous-représentées et à faible revenu ayant pour objectif de combler l'écart entre les sexes dans le secteur des technologies au Brésil, et à un projet qui s'est donné pour mission de renforcer l'autonomie d'adolescentes et de jeunes femmes du Mozambique à travers des modèles à suivre et des cercles de sororité.

Peng Liyuan a félicité les lauréats du Brésil et du Mozambique par vidéo.

Depuis sa création en 2015 par l'UNESCO et la Chine, le Prix a exercé une influence positive et a incité plus de personnes à se consacrer à l'éducation des filles et des femmes, a déclaré Peng Liyuan. Des centaines de milliers de filles et de femmes ont pu développer leurs connaissances et acquérir de nouvelles compétences, et acquérir la confiance nécessaire pour changer leur destin et réaliser leurs rêves, a-t-elle ajouté.

En outre, un nombre croissant de personnes soutiennent l'éducation des filles et des femmes, et promeuvent l'égalité des genres dans l'éducation à l'échelle mondiale, a-t-elle dit.

Peng a également exprimé l'espoir que la communauté internationale accorde plus d'attention et de soutien à l'éducation des filles et des femmes, et apporte de nouvelles contributions à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les filles et les femmes en matière d'éducation, et Peng Liyuan a appelé à ce que davantage d'efforts soient investis pour leur fournir une éducation de qualité et une égalité d'accès à celle-ci. Elle a préconisé l'utilisation pleine et entière de la technologie numérique, le partage de ressources éducatives en ligne de haute qualité et l'augmentation du soutien à l'éducation pour les filles et les femmes issues de familles et de régions pauvres. Elle a également souligné l'importance de renforcer l'éducation en matière de santé pour les filles et les femmes afin d'améliorer de façon globale leur santé physique et mentale.

Par ailleurs, Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, a reconnu le rôle de la Chine dans l'établissement du prix et dans l'aide apporté aux filles et aux femmes pour la réalisation de leurs rêves, en particulier face aux défis posés par la pandémie.

Le Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes rend hommage aux contributions exceptionnelles et novatrices des personnes, des institutions et des organisations pour faire progresser l'éducation des filles et des femmes.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-15/Peng-Liyuan-attends-UNESCO-award-ceremony-for-girls-women-s-education-14nUt4YoSTm/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=39z7u9acE_g

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Simin Jiang, +86-188-2655-3286, [email protected], www.cgtn.com

Liens connexes

www.cgtn.com