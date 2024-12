BEIJING, 20 décembre 2024 /CNW/ - Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a encouragé les étudiants de la région administrative spéciale de Macao à approfondir leur compréhension de l'histoire de la culture chinoise et à s'engager dans le développement régional et national lors d'une visite au musée de Macao jeudi.

« J'espère que vous en apprendrez davantage sur l'histoire de la culture chinoise, que vous l'étudierez bien et que vous utiliserez ces connaissances pour mieux construire notre patrie et rendre Macao encore meilleur »; a déclaré Mme Peng après s'être entretenue avec des étudiants au musée.

Au cours de sa visite, Mme Peng a admiré les reliques culturelles et a acquis une compréhension approfondie de l'évolution historique de Macao et du mélange de l'architecture, des industries et de la vie culturelle chinoises et occidentales. Elle a également participé à une activité de fabrication de biscuits aux amandes, une spécialité locale, et s'est entretenue avec des artisans spécialisés dans la peinture sur carreaux et la sculpture sur bois.

Mme Peng Liyuan accompagne M. Xi à Macao pour les célébrations du 25e anniversaire de la rétrocession de Macao à la Chine.

Au cours des 25 dernières années, Macao a mis à profit son riche patrimoine historique et culturel pour promouvoir la culture chinoise traditionnelle et favoriser les échanges culturels entre la Chine et d'autres pays, en tirant parti de son avantage géographique.

Macao abrite aujourd'hui au moins 12 patrimoines culturels immatériels nationaux, dont l'opéra cantonais, le Naamyam cantonais (chansons narratives), l'infusion de thé et la fête du dragon ivre, ce qui montre que la culture chinoise traditionnelle a été bien préservée et héritée dans la région.

Certaines initiatives, telles que « Chinese Excellent Traditional Culture into the Campus », ont contribué à inculquer l'amour de la culture traditionnelle chinoise et des valeurs patriotiques aux jeunes générations en facilitant les visites d'étudiants dans des lieux tels que le musée commémoratif Xian Xinghai et l'ancienne résidence du général Ye Ting.

En outre, au cours des dernières années, la RAS a vigoureusement renforcé les échanges culturels entre les étudiants de Macao et leurs homologues du continent, jetant des bases solides pour une meilleure intégration des étudiants de Macao dans le développement global du pays.

En décembre 2021, environ 170 élèves des écoles primaires et secondaires de Macao ont participé à la « Tiangong Class », un programme d'éducation spatiale lié à la station spatiale chinoise, organisé au Centre scientifique de Macao. Au cours de cette activité, ils ont eu l'occasion de dialoguer avec des astronautes.

Depuis sa création en 2005, les activités de pratique culturelle pour les étudiants des universités de Hong Kong et de Macao ont attiré des milliers de jeunes des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. En 2023, des étudiants de Macao et de Hong Kong ont visité la nouvelle zone de Xiong'an et ont tenu des discussions approfondies sur des sujets tels que l'entrepreneuriat et l'emploi au centre d'innovation pour la jeunesse de Zhongguancun Beijing-Hong Kong-Macau.

Outre son intégration active dans le développement national, Macao utilise stratégiquement ses avantages géographiques pour promouvoir les échanges culturels entre la Chine et d'autres pays.

Bordant l'océan Pacifique à l'est, Macao est réputée pour être l'une des premières villes chinoises à s'ouvrir au monde extérieur, devenant ainsi un centre d'échanges culturels dynamique entre la Chine et l'Occident.

Le Laboratoire conjoint Chine-Portugal des sciences pour la conservation du patrimoine culturel, soutenu par la Belt and Road Initiative, a reçu des subventions du ministère chinois des Sciences et de la Technologie en septembre 2020.

En tant que plateforme stratégique nationale de l'innovation technologique, créée conjointement par l'Université de la ville de Macao et l'Université d'Évora au Portugal, le laboratoire conjoint est basé à l'Université de Soochow, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine.

À ce jour, le laboratoire a servi de pont entre la Chine, le Portugal et d'autres pays partenaires de la BRI, faisant la promotion du récit culturel de la Chine, favorisant la confiance culturelle et préservant les patrimoines culturels le long de la route maritime de la soie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Peng-Liyuan-calls-on-Macao-students-to-embrace-Chinese-culture-1ztZ3auwjW8/p.html

SOURCE CGTN

PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, [email protected]