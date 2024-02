BEIJING, 3 février 2024 /CNW/ - Dans une serre de village de la municipalité de Tianjin, au nord de la Chine, des légumes et des fruits attendent d'être cueillis et transportés. Certains ont été emballés pour être livrés à des personnes.

Le village de Diliubu, connu comme la principale source de légumes de Beijing et de Tianjin, fournira des produits agricoles aux mégapoles lors de la prochaine fête du printemps, soit le Nouvel An chinois.

Le village étant le premier arrêt de sa tournée d'inspection de deux jours à Tianjin, le président chinois Xi Jinping a visité jeudi les villageois touchés par les graves inondations de l'été dernier, et a pris connaissance de la reprise de la production agricole locale.

« Je me soucie particulièrement des fonctionnaires de base et des membres du public à l'approche du Nouvel An chinois », a dit un jour M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et président de la Commission militaire centrale.

Depuis des années, M. Xi a pour tradition de rendre visite aux gens ordinaires, en particulier aux groupes défavorisés, avant la fête du printemps, la fête la plus importante du calendrier chinois. La fête, qui aura lieu le 10 février de cette année, est un moment traditionnellement passé en famille.

Le peuple toujours à l'esprit de M. Xi

Lorsqu'il a livré son message du Nouvel An 2024 il y a un mois, M. Xi a énuméré les enjeux qui restent une préoccupation dans son esprit, notamment les endroits touchés par les inondations, les typhons, les tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles.

Lorsqu'il a rendu visite aux personnes touchées par les inondations dans le village de Diliubu jeudi, M. Xi a une fois de plus exprimé sa préoccupation pour ce groupe de personnes.

« Le Comité central du PCC, les comités des partis et les gouvernements à tous les niveaux pensent toujours à la sécurité et à la chaleur de tous », a-t-il confié aux villageois.

Ce n'est pas la première fois que le président chinois pointe du doigt un endroit frappé par une catastrophe pour lancer son inspection annuelle avant la fête du printemps. En janvier 2022, il a bravé la neige pour rendre visite aux habitants d'un petit village appelé Fengnanyuan, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, qui avait été durement touché par les inondations automnales.

Promouvoir la culture chinoise traditionnelle

Nichée au cœur d'une multitude de pavillons antiques et de ruelles sinueuses, Guwenhua Jie, la rue de l'ancienne culture, qui abrite de nombreuses marques renommées, est plongée dans la préparation animée du début de l'année du dragon.

Sa porte d'entrée emblématique de style ancien, ornée des motifs du dragon oriental et du phénix, brille maintenant d'une couleur vive, le « rouge chinois », attirant des visiteurs de l'ensemble du pays.

Lors de sa visite de la rue jeudi, M. Xi a souligné l'importance de faire progresser la culture chinoise traditionnelle, un message qu'il a également souligné lors de sa dernière visite à Tianjin en 2019.

La modernisation de la Chine ne serait pas possible sans l'héritage et la promotion de la belle culture traditionnelle de la Chine, a déclaré M. Xi.

Qualifiant Tianjin de ville aux caractéristiques et au charme exceptionnels, il a encouragé les efforts visant à protéger et à utiliser à bon escient ses éléments historiques et culturels pour les faire briller dans la construction d'une métropole moderne.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-02/Spending-time-with-the-people-Xi-Jinping-s-Chinese-New-Year-tradition-1qS8w1LAwQU/p.html

SOURCE CGTN

Renseignements: Personne-ressource : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]