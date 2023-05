CGTN : Ouvrir une nouvelle ère de coopération entre la Chine et l'Asie centrale

BEIJING, 19 mai 2023 /CNW/ - L'Administration générale des douanes de la Chine a publié mercredi des données montrant que le volume des importations et des exportations de la Chine vers les pays d'Asie centrale s'élevait à 173,05 milliards de yuans (24,8 milliards de dollars) au cours des quatre premiers mois de l'année, ce qui représente une augmentation de 37,3 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Il est particulièrement intéressant de noter que le volume des exportations et des importations de la Chine avec les cinq pays d'Asie centrale, à savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, a atteint 50,27 milliards de yuans en avril seulement, dépassant pour la première fois 50 milliards de yuans, ce qui marque une nouvelle étape dans le volume des échanges commerciaux.

Mardi, le président Xi Jinping a souligné que les clés d'une coopération réussie entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale sont le respect mutuel, le bon voisinage et l'amitié, la solidarité et les intérêts communs.

Les présidents des cinq pays d'Asie centrale sont actuellement à Xi'an, dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, pour participer au Sommet Chine-Asie centrale qui se déroule ce jeudi et vendredi. Le président Xi Jinping a tenu des réunions bilatérales avec chacun des cinq dirigeants d'Asie centrale, et les discussions ont porté sur des sujets comme la mise en valeur des liens bilatéraux, le renforcement de la coopération gagnant-gagnant, la protection de la sécurité et du développement au niveau régional, et la construction d'une communauté avec un avenir commun.

Confiance mutuelle et solidarité

« La Chine et les pays d'Asie centrale, dont les intérêts sont étroitement liés, ont uni leurs efforts et forment une communauté à l'avenir commun », a souligné Xi Jinping lors de sa rencontre avec Serdar Berdimuhamedov, président du Turkménistan, ce jeudi.

Au cours de la dernière décennie, Xi Jinping a visité l'Asie centrale à sept reprises et a également accueilli de nombreux dirigeants d'Asie centrale en Chine. Xi Jinping a eu des échanges approfondis avec des acteurs des différents secteurs de la région. S'appuyant sur la diplomatie des chefs d'État, l'amitié et la confiance mutuelle politique entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale se sont constamment approfondies.

La Chine a établi des partenariats stratégiques complets entre les cinq pays. Les états ont atteint un consensus sur la création d'une communauté ayant un avenir commun au niveau bilatéral.

Jeudi, Xi Jinping et Sadyr Japarov, président du Kirghizistan, ont également annoncé que leurs relations bilatérales passeraient à un partenariat stratégique global ouvrant la voie à une nouvelle ère.

Les cinq dirigeants d'Asie centrale ont parlé de la nécessité de mettre en place une communauté unie par un avenir commun pour contribuer au développement et à la revitalisation des deux parties.

Respect mutuel et soutien

Lors d'un entretien avec le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev ce jeudi, Xi Jinping a déclaré que les deux parties doivent se soutenir fermement et agir en amis et en partenaires fiables et dignes de confiance.

Face à une situation mondiale turbulente et complexe, la Chine et les pays d'Asie centrale sont davantage conscients de la nécessité de s'entraider pour sauvegarder la paix régionale et réaliser la modernisation et le développement de leurs pays respectifs. Cela est tout à fait conforme à l'Initiative mondiale de développement, à l'Initiative pour la sécurité mondiale et à l'Initiative pour la civilisation mondiale proposées par la Chine.

Au cours de leurs entretiens avec Xi Jinping, les cinq dirigeants ont salué l'importance des trois initiatives et ont réaffirmé leur engagement à coordonner leur mise en œuvre avec la Chine.

Xi Jinping a réitéré l'appui ferme de la Chine aux pays d'Asie centrale pour la sauvegarde de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, et pour le choix indépendant de voies de développement adaptées à leurs propres conditions nationales, soulignant que la Chine s'oppose à l'ingérence étrangère dans les affaires internes des pays d'Asie centrale.

Les cinq pays se sont également engagés à adhérer fermement au principe d'une seule Chine et à appuyer la position de la Chine sur les questions liées à Taïwan, au Xinjiang, à Hong Kong et à d'autres intérêts fondamentaux.

Avantage mutuel et coopération

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a salué la Belt and Road Initiative (BRI) comme une grande initiative lorsqu'il a rencontré Xi Jinping, mercredi. Ainsi, les cinq dirigeants d'Asie centrale ont tous exprimé leur intention d'harmoniser les stratégies de développement de leurs pays respectifs avec la BRI.

Il y a dix ans, Xi Jinping a lancé l'initiative de construire conjointement la ceinture économique de la route de la soie au Kazakhstan, ce qui a mené à la BRI. Au cours de la dernière décennie, les pays d'Asie centrale sont devenus des pionniers dans la promotion de la BRI et cette région est devenue une figure de proue du développement réussi de la BRI.

En passant du transport ferroviaire aux lignes de production et aux gazoducs, de l'autoroute Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan aux parcs industriels, on voit qu'une coopération vigoureuse a facilité la modernisation industrielle et l'amélioration des moyens de subsistance de la région, ce qui a produit des résultats bénéfiques pour tous.

En 2022, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Asie centrale a atteint un sommet historique de 70,2 milliards de dollars, un montant de plus de cent fois supérieur à celui enregistré lors de l'établissement des liens diplomatiques il y a 31 ans.

Outre les cinq pourparlers bilatéraux, une série d'ententes bilatérales de coopération ont également été signées dans des domaines comme l'économie, le commerce, l'énergie, les transports, l'agriculture, la connectivité, la culture et les affaires locales.

Au cours de sa rencontre avec le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, Xi Jinping s'est dit convaincu qu'avec les efforts concertés de toutes les parties, le Sommet Chine-Asie centrale marquera un nouveau départ pour la coopération entre la Chine et l'Asie centrale.

SOURCE CGTN

