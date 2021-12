BEIJING, 6 décembre 2021 /CNW/ - La démocratie est une valeur humaine commune, et non le monopole d'une poignée de personnes autoproclamées; c'est le message mis de l'avant par le forum sur la démocratie et les valeurs humaines communes ce samedi.

Lors du discours principal, Huang Kunming, membre du Comité central du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et chef du service de publicité du Comité central du PCC, a fait part de quatre réflexions concernant les propositions du PCC sur la démocratie.