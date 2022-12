BEIJING, 21 décembre 2022 /CNW/ - Grâce à l'optimisation supplémentaire de ses mesures de confinement contre la COVID-19 ce mois-ci, la Chine cherche à stimuler son économie qui subit des pressions depuis trois ans à cause de la COVID-19.

La Conférence annuelle de la Chine sur le travail économique central, qui s'est tenue à Beijing la semaine dernière, a exigé que la stabilité économique devienne une priorité absolue et que des progrès constants soient réalisés d'ici 2023.

Les analystes supposent que l'économie chinoise rebondira et continuera d'être un moteur fiable et important de l'économie mondiale en 2023.

De nombreux gouvernements locaux ont organisé des vols nolisés pour envoyer des délégations d'affaires rencontrer des clients à l'étranger, stimulant ainsi les entreprises à relancer leurs activités.

Zhang Chunlong, chercheur à l'Académie provinciale des sciences sociales du Jiangsu, a souligné qu'il est important de retrouver l'ordre, mais qu'il est plus important de rétablir la confiance et la vitalité économiques.

« Nous devons accélérer la circulation et le développement économiques nationaux et internationaux. »

Maintenir les entreprises en activité

Au cours des trois dernières années, les gouvernements chinois de tous les niveaux ont adopté une série de politiques visant à maintenir les entreprises en activité malgré les vagues récurrentes de COVID-19.

Afin de protéger les fabricants locaux de puces dans la métropole orientale de Shanghai, le gouvernement municipal leur a permis de fonctionner en « circuit fermé ».

Les fabricants de puces ont assuré des résultats normaux malgré la flambée de la COVID-19 qui a commencé le 28 mars, lorsque la ville a été témoin d'un nombre croissant d'infections à Omicron.

Hua Hong Semiconductor Limited, le deuxième fabricant de puces en importance en Chine, a accueilli plus de 6 000 travailleurs répartis dans cinq usines de Shanghai depuis le 27 mars.

Wang Lijing, un travailleur de Hua Hong, a déclaré en avril au China Media Group (CMG) qu'il restait dans l'usine depuis deux semaines.

Un chantier naval de Shanghai a également repris sa production le 23 avril et livré le plus grand transporteur d'éthane (VLEC) au monde le 16 mai.

En ce qui concerne la prévention et le contrôle des épidémies, le chantier naval a établi des systèmes de ventilation indépendants qui exigent que le personnel de bord testé positif au coronavirus ou souffrant d'une infection confirmée à la COVID-19 soit mis en quarantaine immédiatement afin de réduire la propagation du virus.

Zhang Jian, directeur général adjoint du chantier naval de Jiangnan, a déclaré à CMG : « À la première étape, nous avons repris le processus de livraison normal au quai, et nous prévoyons de rouvrir toutes les lignes de production du chantier naval d'ici la fin du mois de mai. »

Grâce à des mesures efficaces contre la COVID-19, BYD en Chine a détrôné la marque Tesla d'Elon Musk en tant que plus grand producteur de véhicules électriques (VE) au monde au cours du premier semestre de 2022, avec 641 000 véhicules vendus.

Jeff Chung, analyste automobile chez Citigroup, a qualifié la croissance des ventes de BYD d'« impressionnante ».

Les entreprises chinoises « vont à l'étranger »

Comme la Chine a assoupli davantage les restrictions contre la COVID-19 en décembre, les villes ont dépêché, pour la première fois en trois ans, des délégations sur les marchés internationaux afin de promouvoir le commerce et conclure des accords.

La province de Zhejiang, dans l'est de la Chine, a pris les devants dans la reprise du commerce extérieur et a envoyé un groupe d'environ 100 délégués représentant 50 entreprises pour participer au 36e Salon de la mode de l'Asie à Tokyo, au Japon.

« Une réunion en personne vaut mieux qu'un millier de courriels », a déclaré Li Lin, directeur adjoint du Bureau de développement du commerce extérieur, faisant partie du ministère du Commerce de la province de Zhejiang.

Parallèlement, des villes de la province du Jiangsu dans l'est de la Chine, dont Suzhou et Wuxi, la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine et la province du Guangdong dans le sud de la Chine, ont également envoyé des délégations à l'étranger pour dénicher de nouvelles opportunités.

« Aller à l'étranger est incontournable, a déclaré Wang Yuanpei, directeur général de Wuxi Jiejin Precision Machinery Co., Ltd.

Les marchés internationaux ont connu d'énormes changements au cours des trois dernières années, et nous sommes impatients de communiquer en personne avec nos clients afin de consolider nos relations ».

Confiance des entreprises étrangères en la Chine

Les entreprises étrangères affirment que la Chine demeure une destination attrayante pour les investissements malgré la COVID-19.

Selon un sondage publié le 27 octobre par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), le 20e Congrès national du Parti communiste chinois a renforcé la confiance des entreprises étrangères à l'égard du marché.

Parmi les plus de 500 entreprises étrangères interrogées, 96,7 % ont confirmé les réalisations de la Chine en matière de développement au cours de la dernière décennie et 96,9 % ont exprimé une plus grande confiance à l'égard du marché chinois.

Au premier trimestre de cette année, environ 90 % des entreprises financées par l'étranger étaient satisfaites des politiques en matière d'accès aux marchés, de promotion de la concurrence sur les marchés, d'accès aux locaux commerciaux et de services financiers de la Chine.

Toujours en 2022, le chef de file chinois du secteur automobile First Automotive Works et le constructeur automobile allemand Audi ont lancé un projet de production de véhicules à alimentation entièrement électrique dans la ville de Changchun, dans le nord-est de la Chine, avec un investissement total de plus de 30 milliards de yuans (4,7 milliards de dollars).

Juergen Unser, président d'Audi China, a déclaré à CGTN que « choisir notre partenaire de confiance FAW dans la province de Jilin est très important ».

« Cela démontre clairement notre engagement continu envers la transformation électronique de l'industrie automobile chinoise ».

