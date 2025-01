BEIJING, 25 janvier 2025 /CNW/ - À 5 h 30, Wang Hui, une femme voyageant avec sa famille, patiente à la gare ferroviaire nord de Shenzhen pour monter à bord du premier train à grande vitesse au départ de la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, jusqu'à la ville de Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine, dont le départ est prévu à 6 h 08.

Mère et résidente permanente de la métropole, madame Wang a expliqué que, même si elle a fait sa vie à Shenzhen, elle aspire toujours à retourner dans sa ville natale, en particulier pendant la fête du printemps.

« Je suis à Shenzhen depuis l'université, et j'ai maintenant ma propre famille. Mais chaque année, à l'approche de la fête du printemps, je ne peux m'empêcher de ressentir l'attrait de la maison », a-t-elle déclaré, souriante malgré l'heure matinale et la longue route qui attend la famille.

Une autre voyageuse, nommée Zhong, retourne dans sa ville natale de Chenzhou, dans la province du Hunan, au centre de la Chine. Ayant vécu à Shenzhen pendant plus d'une décennie, elle affirme que la croissance rapide de la ville n'a jamais amoindri ses sentiments de nostalgie pendant la fête du printemps.

« Ce voyage est planifié depuis un mois. La fête du printemps, c'est le moment de se retrouver en famille et de célébrer les traditions qui nous unissent », a déclaré Zhong.

Prendre la route

La ruée touristique de la fête du printemps, connue sous le nom de « chunyun », est en cours partout en Chine, alors que des millions de personnes, comme Wang et Zhong, entreprennent de longs voyages pour retrouver leur famille lors des célébrations les plus importantes de l'année.

La ruée touristique de cette année a commencé le 14 janvier et durera jusqu'au 22 février, soit 40 jours. Les autorités s'attendent à un nombre sans précédent de neuf milliards de déplacements interrégionaux au cours de cette période. Selon les autorités en matière de transport, plus d'un milliard de déplacements interrégionaux avaient déjà été effectués le 19 janvier.

Selon Ctrip, l'une des principales agences de voyages en ligne de la Chine, la plupart des voyageurs partent de villes de premier plan comme Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, Beijing et Hangzhou, et Harbin, Chongqing et Chengdu sont parmi les destinations touristiques les plus populaires.

Pour des millions de voyageurs, la fête du printemps ne se limite pas aux réunions de famille. Il s'agit de renouer avec les racines culturelles qui définissent la fête. Alors qu'ils rentrent à la maison pour leur repas de retrouvailles, non seulement ils font un voyage physique, mais ils participent également à un mouvement plus vaste visant à préserver et à célébrer le riche patrimoine culturel de la Chine.

Célébrer le patrimoine culturel

Pour de nombreux Chinois, le cœur de la fête du printemps réside dans les réunions de famille. Cependant, les réunions en famille ne sont que le début, avec de nombreuses traditions qui suivent.

Magasiner pour les produits du festival, coller les couplets du festival du printemps, donner des enveloppes rouges (« hongbao »), allumer des feux d'artifice, suspendre des lanternes et rester éveillé à la veille du jour de l'An (« shousui ») sont des coutumes importantes.

Une autre tradition est de regarder le Gala de la fête du Printemps, ou « chunwan ». Cette émission de télévision annuelle, diffusée depuis 1983, demeure un élément central des célébrations. L'émission de quatre heures et demie comprend du chant, de la danse, de l'opéra, des sketchs humoristiques, des communications croisées, des arts martiaux et de l'acrobatie. Premier gala depuis que la fête du printemps a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, l'événement de cette année intègre davantage d'éléments de cet héritage culturel.

Au-delà du gala, le patrimoine culturel immatériel (PCI) occupe une place centrale dans divers aspects des célébrations. À Chongqing, l'un des magasins culturels de la ville, dirigé par un homme du nom de Guo, a connu une augmentation des ventes d'articles traditionnels comme du papier découpé chinois, du théâtre d'ombres chinoises et des peintures du Nouvel An. « De plus en plus de gens recherchent des cadeaux uniques faits à la main qui reflètent notre patrimoine », a déclaré Guo.

Le tourisme axé sur le PCI a également connu une forte croissance. Qu'il s'agisse d'apprendre la découpe traditionnelle de papier dans la province du Zhejiang ou de s'émerveiller à la Fête des lanternes dans la ville de Zigong, les gens affluent vers des destinations qui offrent des expériences culturelles immersives.

Cette tendance se reflète dans les réservations de voyages, les régions connues pour leur PCI suscitant un intérêt accru des touristes. Les données de Meituan Travel, l'une des principales plateformes de services en ligne en Chine, montrent que les recherches concernant les expériences du patrimoine culturel immatériel, comme le « huohu » (caquelon) à Guiyang et le la Fête des lanternes dans la ville de Zigong, ont été cinq fois et deux fois plus nombreuses, respectivement, par rapport aux années précédentes.

Avec le développement d'un chunyun record, la fête du printemps de cette année implique non seulement un nombre sans précédent de voyageurs, mais aussi un essor de la consommation culturelle, alimentant un marché touristique dynamique et insufflant une nouvelle vitalité dans l'économie du pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur le lien suivant :

https://news.cgtn.com/news/2025-01-24/China-s-Spring-Festival-Record-breaking-travel-cultural-feast-1Aq88ZtOyfS/p.html

SOURCE CGTN

Personne-ressource : Jiang Simin, [email protected]