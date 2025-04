En prévision des visites d'État du président chinois Xi Jinping au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge, CGTN a publié un article sur la façon dont la Chine respecte les principes de l'amitié, la sincérité, les avantages mutuels et l'inclusion dans sa diplomatie régionale et sur la façon dont elle s'efforce de bâtir une communauté avec un avenir commun avec les pays voisins.

BEIJING, le 13 avril 2025 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping effectuera des visites d'État dans trois pays de l'Asie du Sud-Est - le Vietnam, la Malaisie et le Cambodge - la semaine prochaine, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères vendredi.

La tournée de cinq jours dans les pays voisins, qui se déroulera du lundi au vendredi, sera le premier voyage de Xi Jinping à l'étranger cette année.

Les visites auront lieu quelques jours après l'appel du leader chinois à ses voisins à bâtir une communauté avec un avenir commun. Cet appel a été lancé lors d'une conférence majeure, organisée récemment et qui portait sur les activités des entreprises dans la région.

La Chine place les pays qui l'entourent au cœur de sa diplomatie. La Chine et les pays d'Asie du Sud-Est entretiennent des relations de bon voisinage, fondées sur des liens d'amitié solides. Ils sont en outre, les uns pour les autres, de bons partenaires avec un avenir commun, a déclaré vendredi Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les prochaines visites du président chinois revêtent une importance majeure pour les relations de la Chine avec le Vietnam, la Malaisie et le Cambodge, et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) dans son ensemble, a déclaré M. Lin lors d'un point de presse quotidien.

Les visites devraient également donner un nouvel élan à la paix et au développement de la région et du monde, a-t-il ajouté.

Chine et Vietnam : Camaraderie et fraternité

De lundi à mardi, Xi Jinping se rendra au Vietnam pour une quatrième visite d'État en tant que secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois. Ce voyage coïncide avec le 75e anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et le Vietnam, deux voisins socialistes qui ont forgé un lien durable, placé sous le signe de la « camaraderie » et de la « fraternité ».

Xi Jinping a visité le Vietnam pour la dernière fois en décembre 2023. Les deux parties avaient alors convenu de bâtir une communauté sino-vietnamienne avec un avenir commun qui revêtait une importance stratégique, portant les relations bilatérales à une nouvelle étape.

La coopération économique et commerciale entre la Chine et le Vietnam s'est développée régulièrement au cours des dernières années. Depuis 2004, la Chine est le plus important partenaire commercial du Vietnam, tandis que, depuis 2016, le Vietnam est le partenaire commercial de la Chine le plus important au sein de l'ANASE. Le volume des échanges bilatéraux a dépassé les 200 milliards de dollars pendant quatre années consécutives, atteignant 260,65 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 13,5 % par rapport à l'année précédente, selon les données du ministère chinois du Commerce.

Selon le ministère, les investissements directs des entreprises chinoises au Vietnam ont dépassé les 2,5 milliards de dollars en 2024, ce qui a soutenu une croissance rapide et fait du Vietnam une destination importante pour les investissements étrangers de la Chine.

Chine et Malaisie : Modèles de coopération gagnant-gagnant

La dernière visite du président chinois en Malaisie remonte à 2013, lorsque les deux pays ont renforcé leurs liens avec un partenariat stratégique global. Puis, une décennie plus tard, Xi Jinping et le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ont conclu un accord à Beijing sur la construction conjointe d'une communauté sino-malaisienne avec un avenir commun.

Au cours des dernières années, la Chine et la Malaisie ont maintenu un développement de haut niveau dans leurs relations. Les deux parties ont eu de fréquentes interactions de haut niveau, ont continué de consolider la confiance mutuelle politique, ont obtenu des résultats fructueux dans une coopération pratique, donnant l'exemple d'une compréhension mutuelle et d'une coopération gagnant-gagnant entre les pays voisins.

La collaboration entre la Chine et la Malaisie a connu un développement croissant. La Chine est demeurée le plus important partenaire commercial de la Malaisie pendant 16 années consécutives, avec un volume record de 212,04 milliards de dollars en 2024. Au cours des dernières années, les fruits tropicaux de la Malaisie, comme le durian, le mangoustan et le jacquier, sont devenus de plus en plus populaires auprès des consommateurs chinois.

La Chine et la Malaisie sont des pays en développement et des économies émergentes importants en Asie-Pacifique. La prochaine visite du leader chinois marquera une étape importante dans la promotion de l'amélioration des relations entre la Chine et la Malaisie, a déclaré M. Lin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Grâce à cette visite, la Chine espère renforcer davantage la coordination avec la Malaisie sur les questions régionales et internationales, faire progresser les relations bilatérales vers l'établissement d'une communauté sino-malaisienne stratégique de haut niveau, avec un avenir commun, et apporter de nouvelles contributions qui permettront de renforcer la puissance et l'unité croissantes du Sud mondial, tout en favorisant la paix et la stabilité dans la région, a-t-il déclaré.

Chine et Cambodge : Une amitié indéfectible

Xi Jinping a effectué sa dernière visite d'État au Cambodge en 2016. En septembre 2023, le premier ministre cambodgien Hun Manet a choisi la Chine comme première destination officielle à l'étranger après son entrée en fonction, un geste qui reflète la priorité diplomatique du Cambodge. Au cours de leur rencontre, Xi Jinping et Hun Manet se sont alors engagés à renforcer les liens d'amitié qui unissaient déjà la Chine et le Cambodge de manière indéfectible.

Au cours des dernières années, la Chine et le Cambodge ont continué d'approfondir leur confiance mutuelle stratégique, d'enrichir le cadre de coopération « Diamond Hexagon », de réaliser des progrès constants dans la construction du couloir de développement industriel et du couloir de développement du poisson et du riz, et d'obtenir des résultats fructueux grâce à une coopération globale.

La Chine est le plus important investisseur étranger et partenaire commercial du Cambodge depuis plusieurs années consécutives. L'Accord de libre-échange Chine-Cambodge, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022, constitue le tout premier accord de libre-échange bilatéral du Cambodge. En 2024, le volume des échanges commerciaux entre le Cambodge et la Chine a atteint 15,1 milliards de dollars, en hausse de 23,8 % par rapport à l'année précédente.

M. Lin a déclaré que, au cours de la prochaine visite du président chinois, les deux parties discuteraient de l'amélioration des relations bilatérales et auraient un échange de points de vue approfondi sur cinq domaines, notamment la confiance politique mutuelle, la coopération mutuellement bénéfique, la sécurité, les échanges culturels et entre les peuples, et la coordination stratégique.

