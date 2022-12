CGTN : Les relations entre la Chine et les pays du CCG franchissent un nouveau cap lors de la tenue du premier sommet Chine-CCG à Riyadh

BEIJING, 12 décembre 2022 /CNW/ - Pendant le sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui réunissait pour la première fois les dirigeants de la Chine et des pays du CCG à Riyad, en Arabie saoudite, l'amitié traditionnelle entre les deux parties s'est renouvelée et le caractère stratégique des relations s'est enrichie davantage.

La Chine et les pays du CCG sont des partenaires naturels pour la coopération, a déclaré le président chinois Xi Jinping vendredi dans son discours au sommet, appelant les deux parties à être des partenaires dans la promotion de l'unité, du développement, de la sécurité et des civilisations.

À cette occasion, il a été décidé d'établir et de renforcer le partenariat stratégique entre la Chine et les pays du CCG.

Enrichir le caractère stratégique des relations Chine-CCG

Fondé en 1981, le CCG compte six pays membres : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis (EAU). Les pays du CCG sont des partenaires importants pour la Chine dans sa coopération avec le Moyen-Orient. La Chine maintient des liens avec le CCG depuis sa création.

Dans son discours, Xi Jinping a salué les réalisations des deux parties au cours des dernières années, en disant que la Chine et les pays du CCG devraient maintenir l'amitié traditionnelle et saisir l'occasion du partenariat stratégique pour enrichir la connotation stratégique des relations Chine-CCG.

Il a affirmé que les deux parties devraient être des partenaires dans la promotion de l'unité, renforcer la confiance politique mutuelle et soutenir fermement les intérêts fondamentaux de chacun.

Les deux parties devraient conjuguer leurs stratégies de développement, bâtir ensemble la sécurité et tirer des enseignements des belles réalisations culturelles de chacun, a-t-il ajouté.

Promouvoir la coopération dans l'avenir

Le président chinois a proposé cinq grands domaines de coopération entre la Chine et les pays du CCG pour les trois à cinq prochaines années : l'énergie, le financement et l'investissement, l'innovation et les nouvelles technologies, l'aérospatiale, la langue et les cultures.

La Chine continuera d'importer davantage de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié des pays du CCG, d'établir un mécanisme de travail pour l'investissement bilatéral et la coopération économique et d'approfondir la coopération en matière de monnaie numérique, ainsi que de construire un centre de mégadonnées et d'informatique en nuage avec les pays du CCG. selon le président.

Selon les données de l'Administration générale des douanes chinoises, la Chine demeure le plus important partenaire commercial et le plus grand marché d'exportation des produits pétrochimiques du CCG. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 230 milliards de dollars en 2021, alors que les importations chinoises de combustibles fossiles en provenance d'Arabie saoudite, d'Oman et des Émirats arabes unis ont atteint 44,9 milliards de dollars, 25,4 milliards de dollars et 21,3 milliards de dollars respectivement.

Au cours des dernières années, les relations amicales entre les deux parties se sont constamment développées. Le 19 septembre, par exemple, le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré les ministres des Affaires étrangères du CCG en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Au cours de la réunion, les deux parties ont convenu de « déployer des efforts conjoints pour trouver un terrain d'entente pour l'accord de libre-échange Chine-CCG le plus rapidement possible, afin d'envoyer un message positif et de favoriser l'entraide pour parvenir à un meilleur développement. »

Les dirigeants d'autres pays du CCG ont fait l'éloge des relations Chine-CCG et du sommet, affirmant qu'ils croient que le premier sommet est un grand rassemblement dans l'histoire des relations Chine-CCG et marque un jalon important.

Les pays du CCG appuient le principe d'une seule Chine et sont prêts à travailler avec elle pour mettre en œuvre les résultats du sommet, approfondir la coopération bilatérale dans des domaines clés et apporter plus d'avantages aux deux peuples.

Le sommet a également publié une déclaration commune et adopté le plan d'action 2023-2027 pour le dialogue stratégique entre la Chine et les pays du CCG.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-09/Xi-Jinping-says-China-GCC-states-natural-partners-for-cooperation-1fCZREQ2L1m/index.html

SOURCE CGTN

