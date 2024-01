BEIJING, 29 janvier 2024 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a échangé des félicitations samedi avec son homologue français, Emmanuel Macron, à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Attachant une grande importance au développement des liens bilatéraux, Xi Jinping s'est dit prêt à travailler avec M. Macron pour saisir le 60e anniversaire des liens diplomatiques comme une occasion d'ouvrir un nouvel avenir et de rendre plus solide et dynamique le partenariat stratégique global entre la Chine et la France et contribuer davantage à l'amélioration du bien-être des deux peuples et de l'humanité.

Des liens profonds se tissent entre deux peuples

Au fil des décennies, les peuples de Chine et de France ont tissé des liens profonds dans leurs échanges amicaux et leur exploration culturelle commune.

Cet hiver au festival des sculptures sur glace à Harbin, un paysage inspiré de l'Année de la culture et du tourisme Chine-France, est la preuve vivante de cet échange. Il comprend deux sites du patrimoine culturel de renommée mondiale, la cathédrale Notre-Dame à Paris et le temple du Ciel à Beijing. Les deux sculptures de glace, qui représentent la Chine et la France, sont reliées par un pont symbolisant l'amitié.

Les sculptures ont été dévoilées par la ministre française du Tourisme, Olivia Grégoire, lorsqu'elle a officiellement déclaré le 5 janvier le début de l'Année de la culture et du tourisme Chine-France 2024 au festival des sculptures sur glace à Harbin.

Faisant écho au message de félicitations de M. Xi, M. Macron a dit dans son message de samedi qu'il avait hâte de travailler avec le président chinois pour promouvoir les échanges bilatéraux économiques et culturels et avec les jeunes. M. Macron a également déclaré qu'il se réjouissait à l'idée d'approfondir continuellement le partenariat stratégique global entre la France et la Chine et M. Xi, afin que les deux parties puissent insuffler une vitalité renouvelée dans leurs relations bilatérales pour les 60 prochaines années.

Promouvoir des liens plus étroits entre les deux peuples

Dans un discours vidéo à l'occasion d'une réception à Beijing célébrant le 60e anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et la France, M. Xi a exhorté les deux parties à élargir les échanges culturels et interpersonnels et à promouvoir des liens plus étroits entre les peuples en profitant de l'occasion que leur offrent l'Année de la culture et du tourisme Chine-France et les Jeux olympiques de Paris.

En novembre 2023, la sixième réunion du mécanisme de dialogue de haut niveau Chine-France sur les échanges entre les peuples s'est tenue à Beijing lorsque les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont assisté à la signature de documents de coopération dans des domaines comme l'éducation et la recherche scientifique, le tourisme culturel et la santé, avec la publication d'une liste d'activités d'échanges culturels de grande qualité entre les deux pays en 2024.

Dans le cadre des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, le Comité olympique chinois mettra en place une « Maison de la Chine » pour accueillir des expositions sur les réalisations sportives, des expositions sur la culture sportive chinoise et favoriser les interactions entre les athlètes des cercles sportifs chinois et français, entre autres activités, pour ajouter plus d'enthousiasme aux Jeux olympiques d'été de Paris 2024, selon ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Chine en France, M. Lu Shaye, devant un groupe des médias chinois vendredi.

M. Lu a également noté que les échanges entre les peuples de la Chine et de la France se sont réchauffés après la pandémie. « Près de 46 000 Chinois étudient en France et environ 1 000 écoles primaires et secondaires en France offrent des cours de langue chinoise, et plus de 100 000 élèves apprennent le chinois. »

Entre-temps, la Chine a mis en place une politique d'entrée sans visa de 15 jours pour les titulaires de passeport ordinaire de six pays, dont la France, ce qui facilite davantage les échanges entre les deux peuples.

« Si la relation entre la Chine et la France est un grand arbre, l'amitié entre les deux peuples en est le fondement solide », a dit M. Lu.

