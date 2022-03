CGTN : Les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing ne se limitent pas aux sports

Zhang Haidi était un membre important de la délégation défendant la candidature de Beijing pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2022. Selon elle, les Jeux paralympiques de 2008 à Beijing ont grandement contribué à promouvoir les efforts visant à améliorer les conditions des personnes handicapées en Chine. Depuis 2016, nous avons été témoins des progrès continus des sports paralympiques d'hiver en Chine; le nombre d'athlètes paralympiques passant de moins de 50 à plus de 1 000, et couvrant toutes les grandes disciplines des Jeux d'hiver.

Zhang Haidi affirme que la Chine était très bien préparée pour accueillir les Jeux paralympiques de 2022 à Beijing, allant de la mise sur pied d'une équipe paralympique d'hiver compétitive à la construction du National Ice Sports Arena pour les personnes handicapées et de nombreuses autres nouvelles installations favorisant l'accessibilité.

En tant que pays hôte des Jeux paralympiques de 2022, la Chine est déterminée à promouvoir les efforts visant à améliorer les conditions des personnes handicapées, à améliorer le niveau global des sports paralympiques et à encourager un plus grand nombre de personnes handicapées à faire du sport. Il convient de mentionner que la Chine a été l'un des premiers pays à demander l'élaboration d'une convention des Nations Unies pour protéger les droits et les intérêts des personnes handicapées, et qu'elle a figuré parmi l'un des premiers groupes de pays à signer la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Entre-temps, des efforts actifs ont été déployés pour promouvoir la prise en compte des questions relatives aux personnes handicapées dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

En résumé, Zhang Haidi affirme que les Jeux paralympiques jouent un rôle important dans la protection des droits et des intérêts des personnes handicapées, améliorent leurs conditions de vie et sensibilisent le public à l'égard de leurs enjeux. Le succès des Jeux paralympiques de Beijing de 2008 a ouvert la voie à l'organisation des Jeux paralympiques d'hiver de 2022, qui permettront à toutes les personnes handicapées de réaliser leurs rêves et de montrer au monde entier leur persévérance, leur détermination et les possibilités qui s'offrent à elles.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Beijing-Winter-Paralympic-Games-reflect-more-than-just-sports-184V8bTG5nq/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1758939/Beijing_Winter_Paralympic_Games_reflect_more_than_just_sports.jpg

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]