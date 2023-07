BEIJING, le 28 juill. 2023 /CNW/ -- La 31e édition des Jeux mondiaux universitaires d'été de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) a été lancée officiellement vendredi soir à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, comme l'a déclaré le président chinois Xi Jinping.

Les Jeux mondiaux universitaires d'été, qui ont été reportés deux fois en raison de préoccupations liées à la COVID-19, se retrouvent actuellement au centre de l'attention mondiale.

L'événement, qui se déroule du 28 juillet au 8 août, a attiré environ 6 500 athlètes de plus de 113 pays et régions qui rivaliseront dans 18 disciplines. C'est non seulement un événement sportif pour les jeunes du monde entier, mais aussi une plateforme importante favorisant les échanges culturels.

Prendre soin des jeunes

Le président Xi Jinping, qui croit que les jeunes représentent « l'avenir de notre nation et du monde », a exprimé à maintes reprises son implication à leur égard.

« Pour le Parti et le pays, les jeunes ont besoin de la meilleure protection possible et représentent nos plus grands espoirs. Ils sont comme les jeunes arbres qui finiront par devenir des arbres imposants pour fournir un abri aux personnes dans le besoin », a-t-il déclaré lors d'une cérémonie marquant le centenaire de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise en 2022.

Lors d'une rencontre avec les fonctionnaires de comtés du pays en 2015, il a conseillé aux jeunes de se coucher tôt et d'éviter le surmenage au travail.

Pour beaucoup de jeunes, le président chinois est comme un ami dont les paroles peuvent être une source d'inspiration.

« Nous devons éduquer et guider les jeunes pour qu'ils aient une vision juste du monde, pour qu'ils comprennent la situation nationale dans son ensemble et pour qu'ils s'adaptent bien aux tendances de l'époque », a déclaré Xi Jinping dans un discours prononcé lors d'un rassemblement pour commémorer le centenaire du mouvement du 4 mai en mai 2019.

« Jeunes amis, faites resplendir davantage votre jeunesse dans le sacrifice pour votre pays, les gens, la nation chinoise et l'humanité », a-t-il dit vers la fin du discours.

Accélérer la construction d'une puissance sportive de premier plan

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois en 2012, la Chine accorde une grande importance à la cause du sport.

Le pays s'est engagé à devenir une puissance sportive de premier plan d'ici 2050, selon une stratégie officielle publiée en septembre 2019.

Notant le rôle de la santé des populations dans le développement social et la prospérité nationale, le président chinois a souligné que le sport est un moyen important d'améliorer la santé des gens, et de réaliser leurs aspirations à une vie meilleure tout en faisant la promotion d'un développement humain équilibré.

Le succès des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022 de Beijing, qui ont eu lieu en février et mars 2022, en est un très bon exemple. Les deux événements ont permis à la Chine de mobiliser 300 millions de personnes dans des activités liées à la glace et à la neige, avec un sentiment de satisfaction accru.

En ce qui concerne Chengdu, les installations sportives des Jeux profiteront également au public. La ville s'efforce de devenir une ville reconnue pour ses événements sportifs de renommée mondiale, et un grand nombre d'installations sportives ont été nouvellement construites et rénovées, ce qui permet aux résidents de pratiquer des activités sportives gratuitement ou à faible coût.

Promouvoir l'apprentissage mutuel entre les civilisations

Selon une conférence de presse sur les préparatifs de l'événement tenue en avril, l'Université de Chengdu contribuera à cultiver l'amitié entre les jeunes athlètes et les étudiants universitaires d'ici et d'ailleurs, à promouvoir les échanges interpersonnels et l'apprentissage mutuel entre les civilisations, et à favoriser la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Le concept d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité, proposé et exposé par Xi Jinping en 2017 au Palais des Nations à Genève, en Suisse, est la réponse de la Chine aux défis et aux problèmes auxquels le monde est confronté.

Alors que la communauté internationale réagissait à la crise de santé publique sans précédent tout en s'efforçant de promouvoir le développement socioéconomique au cours des dernières années, la vision du président chinois est devenue largement acceptée dans le monde entier.

L'idéal de l'Université de Chengdu fait également écho à l'Initiative pour la civilisation mondiale, un produit public majeur proposé par Xi Jinping en mars 2023.

Ce dernier a également déclaré que « Les pays doivent respecter les principes de l'égalité, de l'apprentissage mutuel, du dialogue et de l'inclusivité entre les civilisations, et laisser les échanges culturels dépasser les limites de l'éloignement, l'apprentissage mutuel transcender les affrontements et l'inclusivité transcender tout sentiment de supériorité ».

SOURCE CGTN

