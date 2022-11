CGTN : Les investisseurs de capitaux étrangers font confiance au marché chinois

BEIJING, le 3 nov. 2022 /CNW/ - La majorité des entreprises financées par l'étranger demeurent positives à propos du marché chinois. En effet, grâce à ses efforts inlassables pour promouvoir l'ouverture, un milieu commercial amélioré et des perspectives de croissance favorables, la Chine offre de grandes possibilités pour les années à venir.

Selon un sondage publié le 27 octobre par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), le succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois a renforcé la confiance des entreprises étrangères à l'égard du marché.

Parmi les plus de 500 entreprises étrangères interrogées, 96,7 % ont confirmé les réalisations de la Chine en matière de développement au cours de la dernière décennie et 96,9 % ont exprimé une plus grande confiance à l'égard du marché chinois.

La Chine s'est efforcée de créer de nouvelles possibilités pour le monde grâce à son propre développement. La China International Import Expo (CIIE) est une initiative visant à ouvrir activement le marché chinois au monde.

Cette année, la CIIE a attiré 284 entreprises Fortune Global 500 et chefs de file de l'industrie et près de 90 % des entreprises de Fortune Global 500 et des chefs de file de l'industrie qui ont assisté à l'événement de l'an dernier étaient de retour cette année. Enfin, Rio Tinto, BHP Group, ThyssenKrupp et Gilead Sciences font partie des entreprises de Fortune Global 500 qui ont assisté pour la première fois à la CIIE.

Un marché chinois attrayant

Les chiffres en matière d'investissements directs étrangers (IDE) de la Chine témoignent également de cette perception encourageante des entreprises étrangères. Selon les données du ministère du Commerce, au cours des neuf premiers mois de 2022, les entrées d'IED en Chine ont dépassé 155,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,9 % par rapport à l'année précédente.

Selon le ministère du Commerce, de janvier à septembre, les investissements allemands ont bondi de 114,3 % par rapport à l'année dernière, tandis que ceux de la Corée du Sud ont bondi de 90,7 %, ceux du Japon de 39,5 % et ceux du Royaume-Uni de 22,3 %.

La Chine est le chef de file mondial en matière d'entrées de capitaux étrangers. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, sa part mondiale de l'IED au premier trimestre de 2022 s'élevait à 19,5 %, ce qui la place au premier rang mondial.

Améliorer l'environnement commercial

Au premier trimestre, environ 90 % des entreprises financées par l'étranger étaient satisfaites des politiques en matière d'accès aux marchés, de promotion de la concurrence sur les marchés, d'accès aux locaux commerciaux et de services financiers de la Chine.

Une autre enquête publiée par le CCPIT le 27 octobre a révélé que près de 80 % des entreprises étrangères sondées ont maintenu leur production et leurs activités en Chine, tandis que plus de 5 % d'entre elles ont augmenté leurs investissements et donné la priorité au développement stratégique en Chine.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-01/Graphics-Foreign-capital-still-positive-on-Chinese-market-1eC4WjVN27u/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1936488/image_5009787_56579750.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1936466/image_5009787_56579813.jpg

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]