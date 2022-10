CGTN : Les initiatives de modernisation de la Chine mettent l'accent sur l'éducation, la science et la technologie et les talents

BEIJING, 20 octobre 2022 /CNW/ - Dans son rapport présenté au 20e Congrès national du Parti communiste de Chine (PCC), XI Jinping affirme avoir consacré une partie de ses efforts à une stratégie de longue date visant à fidéliser les talents.

La stratégie visant le « renforcement de la Chine par la science et l'éducation » a été dévoilée en 1995 et rehaussée par l'apport de nouvelles idées contenues dans une série de politiques mises en œuvre depuis.

« L'éducation, la science et la technologie, et les ressources humaines sont les piliers fondamentaux et stratégiques de l'édification d'un pays socialiste moderne à tous les égards », a déclaré le président chinois.

Pouvoir d'innovation

La Chine a déployé des efforts sans précédent sur le plan de l'innovation au cours de la dernière décennie, et il y a eu de nombreux exemples clairs du pouvoir d'innovation du pays au cours de cette période, notamment des superordinateurs de classe mondiale, une station spatiale construite au pays, et le submersible avec équipage Fendouzhe (Striver) qui a établi des records nationaux de plongée dans la partie la plus profonde de l'océan.

Li Meng, vice-ministre chinois des Sciences et de la Technologie affirme que les sciences et la technologie ont progressé plus rapidement au cours des dix dernières années que lors de toute autre décennie de l'histoire du pays. Les dépenses annuelles courantes en matière de recherche et développement sont 2,7 fois supérieures à celles de 2012.

La Chine figurait au 11e rang selon l'indice mondial de l'innovation 2022 publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), alors qu'elle occupait le 12e rang l'an dernier.

« Nous ouvrirons de nouvelles zones et de nouveaux scénarios de développement et nous favoriserons constamment de nouveaux moteurs de croissance et de nouveaux pouvoirs », a déclaré Xi Jinping.

Une meilleure éducation

L'innovation est attribuable aux talents bien formés. Pour mettre en place un système d'éducation qui réponde aux attentes de la population, le président chinois a expliqué que la Chine « agira plus rapidement pour bâtir un système d'éducation de haute qualité, faire progresser le développement équilibré des élèves et promouvoir l'équité en éducation ».

Voici les propos de Xie MingYong, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et délégué au congrès, qui ont été recueillis par CGTN : « En tant que professeur d'université, la chose la plus importante est de cultiver le talent, parce qu'en réalité, l'élément central de l'innovation est le talent ».

Selon les données du ministère de l'Éducation, l'éducation en Chine, à tous les niveaux, a atteint ou dépassé le niveau moyen des pays à revenu intermédiaire et à revenu élevé, et la scolarité obligatoire a atteint le niveau intermédiaire des pays à revenu élevé.

En 2021, le pays comptait 18,44 millions d'enseignants à temps plein à tous les niveaux et dans tous les types d'établissements scolaires, ce qui représente une augmentation de 26,2 % par rapport à 2012.

