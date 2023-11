BEIJING, 16 novembre 2023 /CNW/ - La réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) est sur le point de commencer à San Francisco. La prochaine rencontre entre les chefs d'État chinois et américain est très attendue.

Les hauts responsables des grandes organisations internationales et des États-Unis conviennent que de saines relations entre la Chine et les États-Unis sont particulièrement importantes de nos jours et que la conversation bilatérale devrait apporter de l'optimisme et des possibilités au monde.

CGTN : Les hauts responsables internationaux s’attendent à ce que la rencontre entre Xi et Biden ouvre la voie vers une amélioration des liens entre la Chine et les États-Unis

La rencontre entre Xi et Biden devrait apporter une forte dose d'optimisme

Rebecca Fatima Sta Maria, directrice générale du Secrétariat de l'APEC, a déclaré : « Le fait que les deux grandes économies d'importance soient ici pour avoir cette conversation très importante, une conversation cruciale en ce moment, ouvre vraiment la porte à d'autres possibilités pour le monde.

Cela apporte une forte dose d'optimisme alors que l'année tire à sa fin et à l'aube de la nouvelle année », a-t-elle dit.

Elle a ajouté que les pays devraient envisager des avantages plus globaux qui peuvent stimuler la croissance mondiale dans une perspective plus large.

Dans une interview exclusive accordée à la CGTN, l'ancien directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, a déclaré qu'il espérait que les États-Unis et la Chine puissent trouver un moyen d'avancer grâce à cette rencontre, car un environnement plus positif entre les deux superpuissances est « absolument fondamental pour que le monde se sente plus en sécurité, pour sentir que nous sommes sur la bonne voie ».

Il a suggéré que les deux parties soient ouvertes à parler et à écouter les choses qu'elles ne veulent pas entendre.

Gita Gopinath, première directrice générale adjointe du FMI, a indiqué à la CGTN qu'il est essentiel pour la Chine et les États-Unis et pour l'économie mondiale d'avoir des relations étroites et de bonnes relations de travail. « Il doit y avoir un moyen pour que les deux pays puissent travailler ensemble », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, l'ancien secrétaire américain à l'Énergie, Steven Chu, a déclaré à CGTN dans une interview que le « découplage » entre les États-Unis et la Chine est une « mauvaise idée », ajoutant que s'ils le font, le peu de confiance qui reste commencera également à disparaître.

Notant que la Chine est devenue un acteur important et la deuxième économie mondiale, Steven Chu a déclaré que les États-Unis, la Chine et l'Europe doivent travailler en étroite collaboration pour atteindre l'objectif de carboneutralité.

Nouveau point de départ pour les échanges interpersonnels

L'Orchestre de Philadelphie est de retour en Chine, 50 ans après son voyage historique en 1973 quand il est devenu le premier orchestre américain à visiter le pays.

Du 9 au 18 novembre, il donne des concerts et organise des activités de résidence à Beijing, Tianjin, Suzhou et Shanghai.

Dans une interview exclusive avec CGTN, Tristan Rais-Sherman, chef d'orchestre adjoint de l'Orchestre de Philadelphie, a déclaré : « Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de célébrer cet événement historique et ce moment historique ».

Le chef d'orchestre adjoint a dit qu'il espérait que cette visite devienne un bon point de départ et que d'autres orchestres américains feraient également un retour pour se produire devant le public chinois.

Après le concert de l'Orchestre de Philadelphie à Beijing, l'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a déclaré à la CGTN que la musique unit les deux pays. « En 1973, l'orchestre est venu ici et a réuni les deux pays. À présent, nous sommes dans un autre temps, où les deux pays se reconnectent, comme le font nos dirigeants, nos gouvernements et nos deux peuples. »

La Chine et les États-Unis ont également connu une augmentation des vols directs réguliers de passagers à compter du 9 novembre, ce qui a permis d'accroître les échanges de personnes entre les deux pays.

San Francisco, ville hôte de la prochaine réunion de l'APEC, est bien préparée à attirer l'attention du monde entier grâce à ses liens culturels et économiques profonds avec la région de l'Asie-Pacifique, comme en témoignent le quartier chinois historique et le fait qu'un tiers de ses habitants ont des ancêtres venus d'Asie ou d'une île du Pacifique.

Décrivant la ville comme une porte d'entrée vers l'Asie-Pacifique, London Breed, la 45e mairesse de San Francisco, a déclaré que la ville est impatiente de bâtir des ponts et d'établir une meilleure relation. Mme Breed a ajouté qu'elle était impatiente d'accueillir des touristes chinois.

Avec des lanternes toujours suspendues dans le quartier chinois de la ville tout au long de l'année, Mme Breed a déclaré que la ville s'assurait qu'elles « brillent encore davantage dans le cadre de l'APEC ».

