« Le peuple d'abord »

Sous le commandement de Xi, le leitmotiv de la Chine dans sa guerre contre le coronavirus aura été « Le peuple d'abord ».

« La sécurité et la santé de la population sont toujours prioritaires. La prévention et le contrôle de l'épidémie constituent donc le travail le plus important du pays pour l'instant », a déclaré Xi lors de sa rencontre avec Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en janvier dernier.

Soulignant que le PCC est l'élément structurel le plus fiable pour les Chinois en période de difficultés, Xi a ordonné la mise en œuvre de tous les moyens dont dispose le pays pour s'attaquer à la pandémie. Cela représente un autre avantage du système socialiste chinois.

Par conséquent, la Chine est devenue l'un des premiers pays à maîtriser le virus, à rouvrir son économie en toute sécurité et à rétablir sa croissance économique. Le PIB du pays devrait dépasser les 100 billions de yuans (environ 15,38 billions de dollars) en 2020, avec un PIB par habitant atteignant 10 000 $.

Entre-temps, la Chine a envoyé 36 équipes d'experts médicaux dans 34 pays et a offert son aide à 150 pays et 10 organisations internationales pour lutter contre le virus. Cela fait écho à l'appel du président Xi à la construction d'une communauté de la santé commune pour l'humanité.

Le vaccin contre la COVID-19 deviendra un bien public mondial, et sera la contribution de la Chine pour assurer l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins dans les pays en développement, a annoncé Xi en mai lors de l'ouverture de la 73e Assemblée mondiale de la Santé.

« Personne ne devrait être laissé pour compte »

Le 23 novembre, alors que la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, sortait de la pauvreté tous ses habitants, la Chine éradiquait la pauvreté absolue et la pauvreté régionale.

En mars, lors d'un symposium portant sur les moyens de réaliser des progrès durables en matière de diminution de la pauvreté, Xi avait déclaré que l'élimination de la pauvreté en milieu rural d'ici 2020 était une promesse solennelle que faisait le Comité central du PCC et qu'elle allait être remplie à temps.

Xi a fait de la lutte contre la pauvreté un enjeu majeur de sa gouvernance, pour lequel il a consacré le plus d'énergie. Lors de ses inspections nationales de l'an dernier, Xi s'est souvent rendu en première ligne pour superviser les efforts de lutte contre la pauvreté.

« Personne ne devrait être laissé pour compte sur la route du socialisme », a déclaré Xi en mai. « Tout le monde devrait être sur la voie d'une société moyennement prospère à tous les égards et d'une prospérité commune. »

