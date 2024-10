BEIJING, 23 octobre 2024 /CNW/ -- Les dirigeants des pays BRICS se réunissent pour la première fois en personne dans la ville russe de Kazan après l'expansion historique du groupe, qui est passé de cinq à dix membres en janvier dernier.

Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Kazan mardi en marge du 16e Sommet des BRICS. Au cours du sommet, ce dernier échangera avec d'autres dirigeants au sujet notamment de la coopération pratique et du développement du mécanisme des BRICS pour les économies émergentes.

La Chine a toujours été un fervent partisan et un participant au mécanisme de coopération des BRICS, à la recherche d'une coopération mutuellement gagnante avec les autres membres dans un esprit d'ouverture et d'inclusion.

Une coopération avantageuse pour tous

Depuis sa création, le bloc BRICS cherche une coopération avantageuse pour tous; la Nouvelle Banque de développement (NDB) dont le siège social est à Shanghai étant un projet phare découlant de la coopération des pays BRICS.

En tant que première banque de développement multilatéral établie par les économies émergentes, la NDB fournit un soutien financier pour le développement des infrastructures, l'énergie propre, la protection de l'environnement et la construction de cyberinfrastructures dans les pays BRICS. À la fin de 2023, le bloc BRICS avait approuvé 105 projets dans l'ensemble des pays membres pour environ 35 milliards de dollars.

Dilma Rousseff, présidente du NDB, a récemment indiqué aux médias que la NDB est une plateforme importante de coopération internationale transcendant les frontières territoriales, qui non seulement amplifie les voix des pays BRICS, mais qui représente également les aspirations communes d'autres pays.

La Chine est déterminée à approfondir la coopération mutuellement bénéfique avec les partenaires des pays BRICS. Selon les autorités douanières, au premier trimestre de cette année, le commerce entre la Chine et les pays BRICS a atteint 1,49 billion de yuans (environ 209,7 milliards de dollars), soit une augmentation de 11,3 % par rapport à l'année précédente.

Ronnie Lins, directeur général du centre de recherche et d'affaires Brésil-Chine, a déclaré que la Chine joue un rôle essentiel dans l'établissement d'un consensus entre les pays BRICS, la progression de la coordination et de la coopération et la promotion d'un programme commun.

« Ce n'est pas un groupe fermé »

L'ouverture et l'inclusion demeurent l'engagement indéfectible des membres des pays BRICS depuis la création du mécanisme. Xi Jinping a souligné à maintes reprises que les pays BRICS ne se rassemblent pas dans un groupe fermé ou un cercle exclusif.

Lors d'un rassemblement à Xiamen en 2017, le leader chinois a présenté le programme « BRICS Plus », encourageant la participation d'un plus grand nombre de marchés émergents et de pays en développement.

Le 1er janvier 2024, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont devenus membres du bloc BRICS, rejoignant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ce qui marque le début officiel d'une plus grande coopération entre les pays BRICS.

Plus de 30 pays ont officiellement présenté une demande ou exprimé un intérêt à l'égard de leur adhésion, et de nombreux autres pays en développement cherchent à accroître leur coopération avec le groupe.

Au sujet du sommet de Kazan, Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que les pays BRICS sont devenus une force positive et stable pour le bien dans les affaires internationales.

Il a également affirmé que la Chine est prête à travailler avec les autres parties pour favoriser le développement stable et soutenu d'une plus grande coopération entre les pays BRICS, amorçant une nouvelle ère pour les pays du Sud à la recherche de la force par la solidarité et faisant la promotion commune de la paix et du développement dans le monde.

https://news.cgtn.com/news/2024-10-22/How-China-contributes-to-greater-BRICS-cooperation-1xUFW77KILe/p.html

SOURCE CGTN

PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]