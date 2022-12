BEIJING, 13 décembre 2022 /CNW/ -- Vincent Zhong est un créateur de contenu YouTube sur les gadgets numériques qui compte plus de 372 000 abonnés. Un invité spécial s'est récemment ajouté aux téléphones intelligents, écouteurs et ordinateurs portables qu'il présente : la COVID-19.

« Je suis foutu, a déclaré Vincent Zhong dans une vidéo montrant un résultat positif à un test de COVID-19 publiée le 2 décembre dernier. Je veux vous faire part de mon expérience avec le virus et j'espère que vous pourrez en apprendre davantage et vous préparer. »

Il décrit ses sentiments au cours des huit premiers jours après avoir été infecté, expliquant que le virus est « certainement plus qu'une grosse grippe » et peut avoir « de graves conséquences ».

La vidéo est la plus regardée sur sa chaîne depuis un mois, avec plus de 200 000 clics et plus de 2 000 commentaires.

Vincent Zhong a également publié la vidéo sur Bilibili, une alternative à YouTube en langue chinoise, où la vidéo a attiré plus de cinq millions de visionnements et suscité une discussion féroce générant plus de 18 000 commentaires.

« C'est la nouvelle norme pour nous, a déclaré la personne ayant écrit le commentaire le plus populaire, avec près de 50 000 mentions "J'aime". Nous sommes responsables de notre propre santé. »

« C'est la condition préalable, selon un autre commentaire avec 30 000 mentions "J'aime". Vincent Zhong était un adulte en bonne santé sans maladie sous-jacente. »

De nombreuses célébrités en ligne, dont certaines œuvrent dans le domaine de la santé, créent du contenu sur différentes plateformes chinoises à propos de personnes qui attrapent la COVID-19, comme Vincent Zhong, au moment où la Chine optimise sa politique de contrôle de la maladie.

Liu Qiangdong, fondateur du site de commerce électronique JD.com, a récemment fait part de son expérience au sein du réseau interne de l'entreprise, affirmant que la maladie est « moins grave qu'un rhume ». Il a aussi dit à ses employés de ne pas trop se préoccuper de la COVID-19, ce qui lui a attiré certaines critiques, puisque beaucoup de gens sur les médias sociaux affirment le contraire.

« C'est une bonne chose que de nombreuses célébrités partagent leurs pensées, a déclaré Zhang Wenhong, un spécialiste des maladies infectieuses basé à Shanghai qui compte plus de quatre millions d'abonnés sur le microblogue Weibo. C'est une bonne façon d'apaiser la peur du public. »

Ce dernier a prédit que la Chine doit accepter quelques hausses des cas d'infections, chacune plus faible que la dernière, avant que la maladie ne devienne une maladie infectieuse saisonnière.

L'internaute moyen partage aussi activement ses expériences de la COVID-19 et offre ses conseils pour se rétablir de la maladie. Beaucoup de gens ont indiqué que la douleur à la gorge est intense, et que les médicaments antipyrétiques peuvent soulager la fièvre.

En plus des célébrités et des internautes, de nombreux organismes gouvernementaux diffusent également de l'information sur la COVID-19 et sur la façon de recouvrer la santé en cas d'infection.

Les responsables de la santé tiennent fréquemment des conférences de presse pour expliquer les politiques actuelles, qui sont ensuite amplifiées par les médias nationaux.

« J'ai acheté plus de médicaments après avoir vu votre vidéo, a commenté un utilisateur de Bilibili dans la vidéo de Vincent Zhong neuf jours après sa publication. Les médicaments ont beaucoup aidé. »

