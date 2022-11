BEIJING, 3 novembre 2022 /CNW/ - Alors que la Chine se tourne vers l'avenir à la suite du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), rappelons-nous de l'histoire de ce pays le plus peuplé du monde qui a su tirer son épingle du jeu au cours de la dernière décennie sur le plan économique, politique, culturel, social et environnemental.

Économie

Une analyse des deux derniers plans quinquennaux montre que le développement économique rapide et durable ainsi que la restructuration industrielle étaient les deux axes principaux pour la période 2011-2015. Le 13e plan quinquennal (2016-2020), quant à lui, visait à maintenir un taux de croissance moyen à élevé.

Alors que le PIB de la Chine a plus que doublé au cours de la dernière décennie, sa contribution à l'économie mondiale s'élève à 18,5 %.

De plus, la Chine a fait des pas de géant dans le domaine de la science et de la technologie, construisant sa propre station spatiale en vue de collaborations internationales et de missions sur la lune, sur Mars et au-delà.

Politique

La Chine a adopté son premier code civil en 2020 à l'issue d'un travail entamé il y a 66 ans. Au cours de la compilation, 1,02 million de conseils ont été sollicités auprès d'environ 425 000 personnes.

La Chine a également amélioré la sécurité au sein du pays; selon une enquête, le sentiment de sécurité de la population dépasse les 98 %.

De plus, bien que le nombre de membres du PCC ait augmenté, la participation d'entités non membres, surtout dans le processus de consultation, a également augmenté.

Société

La Chine a atteint l'un de ses « deux objectifs du centenaire » qui consistait à devenir une « société moyennement prospère » en 2021. L'un des défis les plus importants, celui d'enrayer le fléau de pauvreté absolue, a également été relevé.

Concernant la santé, l'espérance de vie moyenne en Chine est passée de 74,83 ans en 2010 à 78,2 ans en 2021. Parallèlement à la baisse du taux de mortalité, un grand nombre de personnes ont été prises en charge par la sécurité sociale.

Face à la COVID-19, la Chine a accordé la priorité aux vies humaines plutôt qu'aux gains économiques grâce à sa politique zéro COVID et a insisté pour que les vaccins deviennent des biens publics mondiaux.

En outre, le doublement des dépenses consacrées au secteur de l'éducation au cours de la dernière décennie et à l'universalisation de l'instruction obligatoire et gratuite pendant neuf ans pourrait expliquer en partie pourquoi le taux d'alphabétisation de la Chine ne se trouve plus qu'à 2,67 points de pourcentage de la barre des 100 %.

Culture

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a lancé diverses initiatives, non seulement pour répondre aux besoins en culture contemporaine, mais également pour préserver l'histoire en construisant des infrastructures comme des bibliothèques, des musées et des galeries d'art.

La Chine s'est également surpassée pour promouvoir une culture forte du sport et de la condition physique, en lançant des programmes nationaux comme « Fitness-for-All » (Conditionnement physique pour tous), la « Healthy China Initiative » (l'initiative pour une Chine en santé) et « Building China into a Country Strong in Sports » (Faire de la Chine un pays qui excelle dans les sports).

Environnement

La promesse de la Chine d'atteindre son pic d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060 a été prise à l'issue d'une décennie de progrès visant à réduire sa dépendance au charbon, à adopter des sources d'énergie alternatives, à accroître le couvert forestier et la biodiversité et à prendre une série de mesures pour atténuer les changements climatiques.

